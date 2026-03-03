【本音レビュー】ニトリの「仕切りにもなる伸縮式冷蔵庫ポケット」で冷蔵庫が整った！薬味類もスッキリ
冷蔵庫のドアポケット、いつの間にかチューブ薬味が倒れてゴチャゴチャ……なんて経験ありませんか？
特にチューブ型の薬味は、とりあえず空いたスペースに入れておいてもすぐ倒れてしまうなど、いざというとき取りにくい……なんてことも（ズボラな私は何度も経験あり）。
そんなとき役立ったのが、ニトリの「仕切りにもなる伸縮式冷蔵庫ポケット」です。
今回購入したのは、場所を取らないスリムタイプ（幅約4.2cm×奥行約7〜11cm×高さ約4cm）。価格は税込199円とお手頃価格です。
ニトリの「仕切りにもなる伸縮式冷蔵庫ポケット」は、
・同じ種類同士でまとめられる
・中身が倒れないので取り出しやすい
というメリットがありました。
幅が約70〜110mmまで伸縮するので、好きなサイズに調節できる点も助かります。
使い方は簡単。フック部分を冷蔵庫のドアポケットの縁に引っかけるようにしてセットするだけ。ドアポケットの縁の厚さが6mm以下、深さ40mm以上であれば使用できるそうです。
わが家では、薬味チューブ2本を現在収納していますが、最大幅まで伸ばして使うと薬味チューブは4本まで収納できるとのこと。
乱雑になりがちな調味小袋などもキレイに収まる
薬味チューブ以外にも、調味小袋（しょうゆ、ソース、タレ類）なども収納できるので、細々としたものをスッキリ整理したいときにもおすすめです。
こんな状態で散らばっていた小袋も……
スッキリ立てた状態で収納できました。わが家では、うどんつゆやワサビなどの小袋を入れています。立てておくことで目に入りやすくなり、使い忘れも減っています。
つくりはそこまで頑丈ではないので要注意
ポリプロピレン製で軽い素材のため、あやまって落としたり、強く引っ張って伸縮幅を広げたりすると破損の恐れがありそうです。また、あまりないかもしれませんが冷蔵庫の開閉を激しくし過ぎると位置がズレる可能性も。
サイズ違いや複数での使い分けもおすすめ
「仕切りにもなる伸縮式冷蔵庫ポケット」は、スリムタイプよりも横幅が広いワイドタイプ（幅約6.7cm×奥行約7〜11cm×高さ約4cm）もあるため、冷蔵庫内で整理したいものが多い方は組み合わせて使うのもおすすめですよ。
撮影・文・編集部