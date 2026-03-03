JBL“リアが分離する”サウンドバー「BAR 800」が34% OFF、Amazon「新生活先行セール」
JBL BAR 800MK2
ハーマンインターナショナルは、JBL公式Amazon店で、3月9日まで開催中のAmazon新生活セール(先行セール期間含む)に合わせ、ワイヤレスイヤフォンやポータブルスピーカー、サウンドバーなどの公式限定モデルを、最大40% OFFで販売している。
イヤフォンの「JBL Wave Beam 2」は通常8,030円のところ38% OFFの4,980円、Bluetoothスピーカー「JBL FLIP Essential 3」は12,100円から34% OFFの7,980円となっている。セール対象品とセール価格は以下の通り。完全ワイヤレスイヤフォン
JBL Live Buds 3 （ブラック、シルバー）14,960円 20% OFF
JBL Live Buds 3 （ブルー、パープル） 13,100円 29% OFF
JBL Tune Beam 2 Ghost 11,000円 26% OFF
JBL Tune Beam 2 9,900円 26% OFF
JBL Wave Beam 2 4,980円 38% OFF ワイヤレスヘッドフォン
JBL Tune 680NC 14,850円 10% OFF
JBL Tune 770NC（ブラック） 9,900円 23% OFF スポーツ用オープンタイプ完全ワイヤレス
JBL Endurance Zone 15,500円 14% OFF スポーツ用ネックバンドタイプ完全ワイヤレス
JBL Endurance Pace 8,900円 10% OFF スポーツ用完全ワイヤレスイヤフォン
JBL Endurance Race 2 8,800円 20% OFF テレワーク用ヘッドフォン
JBL Free WFH 3,184円 20% OFF 有線ハイレゾイヤフォン
JBL Tune 305C 2,816円 20% OFF ゲーミングヘッドセット
JBL Quantum 200 4,400円 20% OFF ゲーミングマイク
JBL Quantum Stream Talk 4,980円 28% OFF WiFiスピーカー
JBL Authentics 500 74,250円 25% OFF ポータブルスピーカー
JBL Charge Essential 2 10,500円 40% OFF
JBL Flip Essential 3 7,980円 34% OFF
JBL Go Essential 2 3,480円 22% OFF パーティースピーカー
JBL PartyBox Encore 2 39,600円 20% OFF 完全ワイヤレスサラウンドシステム
JBL BAR 800MK2 88,000円 20% OFF
JBL BAR 800 59,400円 34% OFF サウンドバー
JBL Cinema SB580 29,600円 25% OFF スピーカーケーブル
JBL モニターサウンド スピーカーケーブル（3m x 2本） 6,336円 20% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください