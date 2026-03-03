JBL BAR 800MK2

ハーマンインターナショナルは、JBL公式Amazon店で、3月9日まで開催中のAmazon新生活セール(先行セール期間含む)に合わせ、ワイヤレスイヤフォンやポータブルスピーカー、サウンドバーなどの公式限定モデルを、最大40% OFFで販売している。

イヤフォンの「JBL Wave Beam 2」は通常8,030円のところ38% OFFの4,980円、Bluetoothスピーカー「JBL FLIP Essential 3」は12,100円から34% OFFの7,980円となっている。セール対象品とセール価格は以下の通り。

完全ワイヤレスイヤフォンJBL Live Buds 3 （ブラック、シルバー）14,960円 20% OFFJBL Live Buds 3 （ブルー、パープル） 13,100円 29% OFFJBL Tune Beam 2 Ghost 11,000円 26% OFFJBL Tune Beam 2 9,900円 26% OFFJBL Wave Beam 2 4,980円 38% OFF ワイヤレスヘッドフォンJBL Tune 680NC 14,850円 10% OFFJBL Tune 770NC（ブラック） 9,900円 23% OFF スポーツ用オープンタイプ完全ワイヤレスJBL Endurance Zone 15,500円 14% OFF スポーツ用ネックバンドタイプ完全ワイヤレスJBL Endurance Pace 8,900円 10% OFF スポーツ用完全ワイヤレスイヤフォンJBL Endurance Race 2 8,800円 20% OFF テレワーク用ヘッドフォンJBL Free WFH 3,184円 20% OFF 有線ハイレゾイヤフォンJBL Tune 305C 2,816円 20% OFF ゲーミングヘッドセットJBL Quantum 200 4,400円 20% OFF ゲーミングマイクJBL Quantum Stream Talk 4,980円 28% OFF WiFiスピーカーJBL Authentics 500 74,250円 25% OFF ポータブルスピーカーJBL Charge Essential 2 10,500円 40% OFFJBL Flip Essential 3 7,980円 34% OFFJBL Go Essential 2 3,480円 22% OFF パーティースピーカーJBL PartyBox Encore 2 39,600円 20% OFF 完全ワイヤレスサラウンドシステムJBL BAR 800MK2 88,000円 20% OFFJBL BAR 800 59,400円 34% OFF サウンドバーJBL Cinema SB580 29,600円 25% OFF スピーカーケーブルJBL モニターサウンド スピーカーケーブル（3m x 2本） 6,336円 20% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください