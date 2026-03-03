4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌がSnow Manの新曲「BANG!!」に決定し、同楽曲を使用した新予告とSnow Manのコメント動画が公開された。

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠らが共演に名を連ねている。

主題歌に決定したSnow Manの「BANG!!」は、本作のために書き下ろされた新曲。パワフルで疾走感あふれるメロディに、スタイリッシュなアクションを連想させる歌詞が乗せられている。主演の目黒は、「『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！」と手応えを語り、「MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです」と楽曲の魅力をアピールした。あわせてSnow Manからのコメント動画も公開された。

公開された新予告は、「史上最強」と言われた殺し屋・坂本が恋に落ち、引退してふくよかな体型になった平和な日常からスタート。しかし、彼の首に10億円の懸賞金が掛けられたことで事態は一変。“人を殺さないこと”という家訓を守りながら、次々と迫り来る刺客たちに立ち向かう坂本の姿が、Snow Manによる主題歌「BANG!!」に乗せて映し出されている。ド派手な銃撃戦や肉弾戦に加え、映像には最凶の敵・X（スラー）の姿も確認できる。

また、本作が4月29日の公開初日より全国のIMAX劇場で同時公開されることも決定した。

目黒蓮（坂本太郎役）コメント

世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。「BANG!!」は、『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います。MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです！映画化が発表されてから色々な方、色々な国の方から楽しみですという言葉をもらいました。海外に行くとSAKAMOTO～！と声をかけられることも多々あります。映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです。ぜひ、『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manを楽しんでください！（文＝リアルサウンド編集部）