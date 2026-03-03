【経営者必見】将来の儲けも徹底管理する！勝てる資金繰りを大公開します！
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔氏が、「将来の儲けも徹底管理する！勝てる資金繰りを大公開します！」と題した動画を公開した。経営者が抱える「お金の不安」を解消するためには、現金の出入りを未来まで可視化する「資金繰り表」の作成が不可欠であると説いた。
市ノ澤氏は、資金繰り表があれば「いつ、いくらお金が足りなくなるか」が事前に明確になると解説。漠然とした不安を抱えるのではなく、「足りないなら作るしかない」という具体的な行動につなげるためにも、将来の現金の動きを把握することが重要だと語った。資金繰り表は主に、本業による「経常収支」、設備投資などによる「投資収支」、借入や返済による「財務収支」の3つで構成される。
動画内で市ノ澤氏は、会計上の売上計上と実際の入金タイミングはずれるため、損益計算書だけでは手元の資金状況は分からないと強調。特に入金時や出金時に売上・経費を計上する「現金主義」で処理している会社に対し、「それは明確に間違っている」と警鐘を鳴らし、取引発生時に計上する「発生主義」に改めるべきだと指摘した。
また、資金繰り表を作成する上で絶対に死守すべきポイントとして「次月繰越残高」を挙げた。月単位の収支は変動しても構わないが、残高がマイナスになることは「資金ショート＝倒産」を意味するため、ここだけは必ずプラスを維持しなければならない。
さらに、3つの収支区分のプラス・マイナスの組み合わせについても言及。理想的な形として「本業（経常）プラス」「投資マイナス（成長投資）」「財務プラス（調達）またはマイナス（返済）」を挙げた一方で、最も危険な状態は「本業マイナス」「投資プラス（資産の切り売り）」「財務マイナス（返済のみで借りられない）」であると解説した。
「これが分かっていないから不安になる」と市ノ澤氏は語る。資金繰り表を作成し、自社のお金の流れを正しく把握することは、キャッシュリッチで盤石な経営体質を築くための第一歩となるだろう。
