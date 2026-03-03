森カンナ、連ドラ単独初主演で“50人と交際中”の女刑事役に 日テレ系ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」放送決定
【モデルプレス＝2026/03/03】日本テレビでは、月曜プラチナイトドラマDEEPにて「多すぎる恋と殺人」を放送決定（4月6日スタート／毎週月曜24時24分〜24時54分放送／TVer・Huluで毎話放送後配信開始）。女優の森カンナが、連続ドラマ単独初主演を務める。
【写真】森カンナ、28歳美人女優とのベッドシーン
大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。「夫婦が壊れるとき」、「いきなり婚」、「完全不倫」など話題作を連発してきた同枠は、4月から月曜深夜にお引越し。さらなる刺激とワクワクを届ける。
谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。「−殺させない、私がヤりつづけるために−」自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と別れを描く刺激的なラブ×コメディー×サスペンスである。
見たこともない奔放で自由な女刑事を演じるのは森。映画「うた魂◆」（※「◆」は正式には「音符」マーク／2008年）で女優活動をスタートさせ、「仮面ライダーディケイド」でヒロインに抜擢。その後も、「警視庁失踪人捜査課」、「ショムニ 2013」、「風間公親−教場0−」、「波うららかに、めおと日和」など話題作に多数出演。ドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」ではダブル主演を務め話題となった彼女が、今回連続ドラマ単独初主演を務める。（modelpress編集部）
警視庁捜査一課の刑事。50人近くの人と同時に交際しており、彼らを“マイラブ”と呼ぶ。一人一人をしっかり愛すのがモットー。不倫はしない、人を傷つける恋愛はしない、警察内部には手を出さない、などの恋愛におけるマイルールを持っている。刑事としてはとても優秀。
Q.オファーを聞いた時の感想は
オファーをいただいた時は、単独主演は初めてだったこともあり、純粋に嬉しい気持ちでいっぱいでした。そして「５０人の恋人がいる女刑事」と聞いて、こんなにも面白いキャラクターを自分が演じられるのかと思うと、とてもワクワクしました。
Q.脚本を読んでいかがでしたか？
脚本を読んだとき、「このパターンで進んでいくのかな？」と思っていたら、まったく違っていて。話ごとに雰囲気がガラッと変わっていくので、先の展開が全然読めず、とても面白かったです。
Q.真奈美はどんなキャラクターですか？
真奈美は自由奔放で恋多き女性ですが、恋人一人ひとりの血液型や星座、誕生日などもすべて把握していて、ちゃんと全員に本気で恋をしています。
Q.視聴者の方へのメッセージをお願いします
予測不可能なラブ・ミステリー・コメディーがぎゅっと詰まった作品です。クスッと笑える面白さの中に、人が抱えながら生きている孤独や葛藤が織り込まれている作品になっています。真奈美の生き方を通して、誰かを想うことの自由さや、愛することの強さを感じていただけたら嬉しいです。
