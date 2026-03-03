Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ëºîÀ®¡×¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¿Í¤Î¡È¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしていた神戸力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる「鈍器本」ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも『考える』ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一翔)
AI¤ò¡ÖÆ¬¤Î»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æñ¤·¤¤Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¡ÖÇº¤ß¤Îº¬¤Ã¤³¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤äÇº¤ß¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÒÇº¤ß¤òµÆþ¡Ó¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ªÂê¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍ×°ø¡Êº¬ÄìÍ×°ø¡Ë¤ò7¤Ä¡×¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡Ö¤½¤Îº¬ÄìÍ×°ø¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÌä¤¤¤ò³Æ¡¹3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£²óÅú¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¾ÊÎ¬¤»¤º¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çº¤ß¤Î¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯
¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¸¶°ø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡Â¿¤¯¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¸½¾Ý¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜÅö¤ÎÍ×°ø¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«ÎÏ¤ÇÇº¤ß¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆËÜ¼Á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ëµ»Ë¡¡ÖÇº¤ß¤Îº¬¤Ã¤³¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤Ï3¤Ä¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤òÊ£¿ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢Çº¤ß¤ò¡È¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¤ªÂê¡É¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÇº¤ß¤Ë¤â»å¸ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡Çº¤ß¤Ï¡¢¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö²ò¤±¤ë²ÝÂê¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÊó¹ð¤¬²¼¼ê¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÊó¹ð¤¬²¼¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¡ÖÇº¤ß¤Îº¬¤Ã¤³¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤äÇº¤ß¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ò»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊó¹ð¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤«¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Êó¹ð¤âÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ªÂê¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍ×°ø¡Êº¬ÄìÍ×°ø¡Ë¤ò7¤Ä¡×¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡Ö¤½¤Îº¬ÄìÍ×°ø¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÌä¤¤¤ò³Æ¡¹3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£²óÅú¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¾ÊÎ¬¤»¤º¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÊó¹ð¤¬²¼¼ê¡×¤È¤¤¤¦É½ÁØÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼Êó¹ð¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡È¹½Â¤¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àºî¶È¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ØÄê¤É¤ª¤ê¡§
¡º¬ÄìÍ×°ø¡Ê²ò·è¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍ×°ø¡Ë¤ò7¤Ä
¢Í×°ø¤´¤È¤Ë¡Ö²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌä¤¤¡×¤ò3¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢Ìä¤¤¤ÏÃê¾ÝÅÙ¤ò¾¯¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬ÄìÍ×°ø¡
¡ÖÊó¹ð¡á¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¼ã¼êÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êó¹ð¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Êó¹ð¤ò¡ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹Ô°Ù¡É¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¢Êó¹ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¿´ÍýÅª¤ËÆÀ¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀß·×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¡©
£¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦¤È¡¢Ì¤´°À®¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø¢
¡Ö²¿¤òÊó¹ð¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¤Ê¤¤
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤À¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡¡ÈÊó¹ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤ò¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡©
¢¿·¿Í¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ºÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡ÖÊó¹ð¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©
£Êó¹ð¤Î¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊó¹ð¤Î½¬´·¡É¤òÀè¤Ëºî¤ëÊýË¡¤Ï²¿¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø£
Æ¬¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤
Í×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤Êó¹ð¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»×¹Í¤ÎÌ¤À°Íý¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡Êó¹ðÁ°¤Ë»×¹Í¤ò¼«Æ°¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
¢ÏÃ¤¹Á°¤Ë¡È¹½Â¤²½¡É¤òÂ¥¤¹ºÇ¾®¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï²¿¤«¡©
£¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÊä½õ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Û£Ëæ¤Ê¾õ¶·¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø¤
¡ÖÊó¹ð¡á¾å»Ê¤Î¤¿¤á¤Îºî¶È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡Êó¹ð¤¬¡È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤ëÀß·×¤Ï²ÄÇ½¤«¡©
¢Êó¹ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÊÖ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦ºî¤ì¤ë¤«¡©
£Êó¹ð¤ò¡Ö´ÉÍý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«¸Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÊýË¡¤Ï²¿¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø¥
¾å»Ê¤È¤ÎÇ§¼±º¹¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö°ã¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡¢¤³¤ì¤¬ÄÀÌÛ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡¡È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁá¤¯½Ð¤¹¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡É¤Ë¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ï¤É¤¦ºî¤ì¤ë¤«¡©
¢Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤ò»ØÅ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¯¸«¤È¤·¤Æ°·¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡©
£Ì¤´°À®¤ÊÊó¹ð¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø¦
Êó¹ð¤ò¡Öºî¶È¤ÎÄÉ²Ã¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êó¹ð¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÍ¾·×¤Ê¤³¤È¡É¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡Êó¹ð¤ò¡ÖÊÌºî¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©
¢Êó¹ð¤¬¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÏÀß·×¤Ç¤¤ë¤«¡©
£¡ÈÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌÌÅÝ¡É¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡©
º¬ÄìÍ×°ø§
À®Ä¹¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
Êó¹ð¤·¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²þÁ±¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¡ÊÌä¤¤¡Ë
¡Êó¹ð¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÀß·×¤Ï¤É¤¦ºî¤ì¤ë¤«¡©
¢Êó¹ð¥¹¥¥ë¤¬¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
£Êó¹ðÆâÍÆ¤¬¡È¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Î¼Á¡É¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤Ï²¿¤«¡©
¤Þ¤È¤á¡Ê½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
º£²ó¤ÎÇº¤ß¤òÃê¾Ý²½¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¡ÖÊó¹ð¤¬²¼¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êó¹ð¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë¿´Íý¡¦¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¤ªÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¥ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦¹ÔÆ°Àß·×ÌäÂê
¡¦¿´ÍýÀß·×ÌäÂê
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×ÌäÂê
¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¡×¡ÖÊó¹ð¥¹¥¥ë¤ÎÌäÂê¡×¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÀ°Íý¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤¬À®Î©¤¹¤ë¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Á¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄ¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦AI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Êó¹ð¤Î¼Á¤ò¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤»¤º¡¢¡ÖÊó¹ð¤¬¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë´Ä¶¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾å»ÊÂ¦¡¦ÁÈ¿¥Â¦¤Î²þÁ±Í¾ÃÏ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë²þÁ±°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î²òÁüÅÙ¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»ëÅÀ¤¬Ê£¿ôÆÀ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»å¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¡ÖÇº¤ß¤Îº¬¤Ã¤³¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë