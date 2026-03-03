「メールの返信をしていると、午前中が終わってしまう」→仕事ができる人だけがやっている、たった1つの習慣
気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修著）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
「メールの返信」が終わらない
9時半の始業後、パソコンを開くと未読メールが溜まっている。
メールを返信する以外にもやるべきことはあるが、
メールをくれた相手も返信を待っているかもしれない。
だから、まずはメールを1つずつ片付ける。
メールを返信していると、
追加で確認事項が見つかる。
関連資料を探し、過去のメールを読み返す。
返信を書き終える頃には、別のメールが届いている。
それにも返信する。
気づけば時計は11時55分。
もう昼休みの時間だ。
貴重な午前中が終わってしまう。
そして、本来やるはずだった重要な仕事には、まだ手をつけていない。
「20分」でできることだけをしよう
こんなときにおすすめなテクニックがある。
返信に費やす時間は「20分だけ」と決めることだ。
著者累計100万部を突破した話題作『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』には、こんなことが書かれている。
タイマーを20分間設定し、その間は集中してできるだけのことをする。返信が遅れてしまっているメールが大量にあるのなら、特に緊急度が高いものを選んで返信する。プレゼンの概要を先方に伝えておく必要があるのなら、今書き始める。
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p119）』より
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p119）』より
そして、この20分を終えた後には、こんなことを意識すると良い。
時間が来たら、やり残したことに後ろめたさを感じるのではなく、成し遂げたことに自信を持とう。あとでもう1回やってもいいし、気分が乗っていたら、少し休憩を挟んですぐにもう一回やってもいい。
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p120）』より
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p120）』より
もちろんメールは返信しなくてはならない。
だが、「返信をしなければならない」と自分を追い詰めると、それがストレスになってしまう。
完璧は目指さず、できることをするという姿勢で対処することをおすすめしたい。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）