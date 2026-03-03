気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修著）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「メールの返信」が終わらない

9時半の始業後、パソコンを開くと未読メールが溜まっている。

メールを返信する以外にもやるべきことはあるが、

メールをくれた相手も返信を待っているかもしれない。

だから、まずはメールを1つずつ片付ける。

メールを返信していると、

追加で確認事項が見つかる。

関連資料を探し、過去のメールを読み返す。

返信を書き終える頃には、別のメールが届いている。

それにも返信する。

気づけば時計は11時55分。

もう昼休みの時間だ。

貴重な午前中が終わってしまう。

そして、本来やるはずだった重要な仕事には、まだ手をつけていない。

「20分」でできることだけをしよう

こんなときにおすすめなテクニックがある。

返信に費やす時間は「20分だけ」と決めることだ。

著者累計100万部を突破した話題作『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』には、こんなことが書かれている。

タイマーを20分間設定し、その間は集中してできるだけのことをする。返信が遅れてしまっているメールが大量にあるのなら、特に緊急度が高いものを選んで返信する。プレゼンの概要を先方に伝えておく必要があるのなら、今書き始める。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p119）』より

そして、この20分を終えた後には、こんなことを意識すると良い。

時間が来たら、やり残したことに後ろめたさを感じるのではなく、成し遂げたことに自信を持とう。あとでもう1回やってもいいし、気分が乗っていたら、少し休憩を挟んですぐにもう一回やってもいい。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術（p120）』より

もちろんメールは返信しなくてはならない。

だが、「返信をしなければならない」と自分を追い詰めると、それがストレスになってしまう。

完璧は目指さず、できることをするという姿勢で対処することをおすすめしたい。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）