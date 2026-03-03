「だめですよ」「お前の意見はどうでもいい」W杯直前、衝撃の“日本代表キャプテン交代”を指揮官に反対した選手がいた――内田篤人も驚いた真実
内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」に元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が初出演。現役時代のエピソードなどを回想した。
なかでも印象的だったのが、2010年南アフリカ・ワールドカップ直前に日本代表の岡田武史監督が断行したキャプテン交代に関する裏話だ。
大会目前に衝撃を与えた中澤佑二から長谷部誠への主将変更について、闘莉王氏は事前に指揮官から知らされていたようだ。
「岡田さんの部屋に呼ばれたんですよ。『長谷部にする』って。『ちょっと佑二が調子を上がっていない』と」
闘莉王氏は「だめですよ。ここまできて佑二さんを外すなんて、俺は賛成じゃないです」と反対したものの、「お前の意見は聞いたんだけど、どうでもいい」とばっさり切り捨てられたという。
この“オチ”に爆笑した内田氏は、メンバー入りしていたものの、この話は初耳だったよう。「言ったんだ？へぇー」と驚いた様子だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
