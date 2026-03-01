ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、モバイルゲーム「プロ野球スピリッツＡ（プロスピＡ）」のＷＢＣ期間限定ＣＭに出演し、自身の能力値について「パワーは“ＳＳＳ”くらいにしてもいいんじゃないかな」と語った。

大谷は世界一となった２０２３年大会を振り返りながら、ゲーム内の能力値を問われる形でコメント。最も進化した能力として「走塁」を挙げ、投手としては「カーブ」と答えた。

ＷＢＣへの思いについては、目標として「優勝」と記したボールを手にし、「絶対に優勝したい」と強い言葉で決意を示した。個人の目標では、日本人がまだ獲得していないタイトルとして「サイ・ヤング賞」を挙げ、「次の目標になってくるのかな」と語った。

ＣＭには、現役時代にＷＢＣ日本代表として活躍したイチロー氏、パドレスのダルビッシュ有投手も登場。ゲーム内でも期間限定でＷＢＣ仕様の特別な選手が登場する企画が展開されるという。

撮影は昨年１１月に米ロサンゼルスで行われ、大谷選手のインタビュー映像や撮影の舞台裏も順次公開される。

