Appleは、iPhone 17シリーズの新モデル「iPhone 17e」を発表した。3月4日23時15分に予約受付を開始し、3月11日に発売する。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円。

ディスプレイは6.1インチのSuper Retina XDR（OLED）を搭載し、ピークHDR輝度は最大1200ニト。前面のガラスには、前世代より3倍の耐擦傷性を持ち光の反射を抑える「Ceramic Shield 2」を採用した。ボディは「航空宇宙産業レベル」のアルミニウム製。生体認証のFace IDに加え、カスタマイズ可能なアクションボタンも搭載している。

プロセッサーには、最新世代の「A19」チップを搭載し、高いパフォーマンスと電力効率を実現した。さらに、Appleが独自設計した最新世代のセルラーモデム「C1X」を採用している。「iPhone 16e」に搭載された「C1」と比べて最大2倍高速で、iPhone 16 Proのモデムよりも消費電力を30％削減した。

背面カメラには4800万画素のFusionカメラを搭載し、光学品質の2倍望遠撮影に対応する。通常は2400万画素をデフォルト出力として、画質とファイルサイズのバランスを最適化している。高度な画像処理による次世代のポートレート機能やナイトモードに対応するほか、動画撮影では最大60fpsの4K Dolby Vision録画や、空間オーディオの録画もサポートする。

カラーバリエーションは、プレミアムマット仕上げのブラック、ホワイトのほかソフトピンクの3色展開。MagSafeおよびQi2による最大15Wのワイヤレス急速充電もサポートし、IP68等級の耐水・防塵性能を備えている。

「Apple Intelligence」によるリアルタイム翻訳機能や、画面上の情報を検索できる視覚的インテリジェンスなどを利用できる。くわえて、モバイル通信やWi-Fiの圏外でも利用可能な衛星通信機能（緊急SOS、ロードサイドアシスタンス、メッセージ、「探す」アプリでの位置情報共有）や、激しい自動車事故を検出する機能も備えている。