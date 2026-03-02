新世代ベース・ヒーロー、Vincen Garciaが語るコリー・ウォンとの共演秘話、圧倒的プレイを支える音楽観

新世代ベース・ヒーロー、Vincen Garciaが語るコリー・ウォンとの共演秘話、圧倒的プレイを支える音楽観