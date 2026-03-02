のんが披露した、美ウエストが際立つモードコーデに大反響！「めっちゃクール」「おなか見せコーデ、カッコ良い」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんがアメーバオフィシャルブログを更新。大胆なウエストカッティングが際立つブラックコーデにロングコートを羽織ったモードな姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」（のん）

イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara（マックスマーラ）」新作コレクションショーを訪れたのん。2月27日に「今年も」と題してブログを更新すると、「力強いシルエットに幻想的な要素を落とし込んだ美しいコート」と自身が着たMaxMaraのコートについて触れ、「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」とブランドへの想いを語った。

ブラックのハイネックトップスにタイトなロングスカートを合わせた洗練されたスタイルに、立体感のある淡いカラーのロングコートを羽織ったモードな装い。ウエスト部分の大胆なカッティングがシャープな印象を際立たせ、引き締まったウエスト、スタイルの良さが際立つコーディネートとなっている。さらに、サングラスをかけたクールな姿や、光と影が交差する空間で壁にもたれながら凛とした表情を見せるショットなど見どころ満載だ。

のんは「MaxMaraFWのミラノコレクションは歴史とモダニティをテーマに、現代のリアリティと融合させた軽やかなデザインが印象的で、心がわし掴みにされました」と感想をコメント。ハッシュタグに「#MaxMara」「#MaxMaraFW26」と添えてブログを締め括った。

この投稿にファンからは

「めっちゃクール」

「最高」

「おなか見せコーデ、カッコ良い」

「とても素敵」

「美しさに心が奪われました」

「キラキラしてて最高」

「Maxにオーラ全開」

「まさに魅惑的」

「完全に心を奪われる」

「So cool！」

などの声が寄せられている。

