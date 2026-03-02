

3日にオープンするドン・キホーテ屋島店 高松市高松町

ディスカウントストア大手の「ドン・キホーテ」が3日、高松市に新しい店舗をオープンします。

高松市の屋島の近くにオープンする「ドン・キホーテ屋島店」です。売り場面積は約2700平方メートルで香川県内のドン・キホーテ4店舗の中で最大です。お店のコンセプトは「地元に愛され旅人に驚かれるドンキ」です。

源平合戦の「扇の的」で有名な那須与一の衣装を着たマスコットキャラクター、「ドンペン」のTシャツなど屋島店ならではの商品が多く販売されます。

「情熱職人Lite」のコーナーでは、ファン付きのベストなど作業服が並びます。近くの物流施設で働く人や気軽にDIYを楽しみたい地元住民のニーズに応えようと、四国で初めて設置されました。

最も力を入れているお酒のコーナーには洋酒など約1400種類が並びます。関東の店舗で人気のハブ酒が中四国で初めて販売されます。

（ドン・キホーテ屋島店／甲斐孝弥 店長）

「地元のお客様に足しげく通ってほしい。観光の帰りにも一緒にドン・キホーテに立ち寄ってもらえれば」

ドン・キホーテ屋島店は3日午前9時に営業を始めます。