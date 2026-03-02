浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』キャストの素顔が垣間見えるメイキングカット解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』より、撮影中のキャストの素顔が垣間見える、貴重なメイキングカットが解禁された。

■“ほど泣き”する人が続出し大ヒット中！

先日開催された大ヒット御礼舞台挨拶には、浜辺美波、新木優子、三木孝浩監督が登壇し、目黒蓮も海外より生中継で参加。「たくさんの方にこの作品をご覧いただいていることを、大変うれしく思っております。また、多くの温かいご感想をお寄せいただき、感謝の気持ちでいっぱいです」（浜辺）、「海外でも、日本で多くの方がこの作品をご覧になっていると聞き、とてもうれしく思っています」（目黒）と、それぞれ喜びのコメントを寄せた。会場では、SNSに寄せられた感想や質問をもとにクロストークを行ったほか、本作としては初となるティーチインも実施し、お客様から直接感想を受け取るなど、会場一体となって本作の大ヒットをお祝いした。

日本中を涙と感動の渦に巻き込んでいる本作は、公開から24日間（2月6日～3月1日）で観客動員223万5,591人、興行収入30億5,969万円を突破。映画レビューサイトFilmarks（フィルマークス）で★4.0、映画.comで★4.1を獲得（※3月2日14時現在）するなど、高評価が相次いでいる。「こんなに泣いた映画は人生で初めて！」「リピートする度に、熱くなり、涙するポイントが増えたように感じた。もう一度“ほど泣き”したい」といった声が広がり、“ほど泣き”する人が続出。さらに、「心が温かくなり、鑑賞後は周りの人を大切にしようと思えた」「美空や漆原の言葉や仕草が一つ一つ胸に残り、刺さった」と、本作のメッセージに胸を打たれたという感想も多数寄せられており、公開初週に比べてシニア層に加え、10代を中心とした若年層にも人気が拡大。幅広い世代の心をつかんでいる。

このたび公開されたのは、美空の家族である清水家（鈴木、永作、夏木）をはじめ、美空と漆原が葬儀を担当する柳沢家（古川、北村）、久保田家（志田、渡邊）、長野家（野波、西垣、久保、原田）のメイキングカット。

清水家は、美空を“葬祭プランナー”にスカウトするため漆原が自宅を訪れる場面、柳沢家は劇中では叶わなかった貴重な夫婦の2ショット、久保田家は娘・比奈の生前の病室でのひとコマ、長野家は美しいロケーションでも話題となった長野県・霧ヶ峰で撮影された桂子（野波）の葬式撮影風景となっている。最愛の人を亡くし、悲しい場面が多く描かれた作品ですが、撮影現場は笑顔あふれる温かい雰囲気に包まれていたことが垣間見える。

■映画情報

『ほどなく、お別れです』

公開中

出演：浜辺美波、目黒蓮

森田望智 ／ 古川琴音 北村匠海 志田未来 渡邊圭祐

野波麻帆 西垣匠 久保史緒里 ／ 原田泰造

光石研 鈴木浩介 永作博美

夏木マリ

原作：長月天音『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）

監督：三木孝浩

脚本監修：岡田惠和

脚本：本田隆朗

配給：東宝

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館

