Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ãMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡äÂçºå²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ãCEREMONY¡ä¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤¬½é¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ãMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡ä¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£3·î2Æü(·î)¤è¤ê¡¢Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Âç¿¹¸µµ®(Vo/Gt)¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤â¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤ºî¡¢±ÇÁü¡¢¹á¤ê¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¤½¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿À©ºîÊª¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤ï¤ë»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¾²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ãMrs. GREEN APPLE presents ¡ÈCEREMONY¡É¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó 1¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è¤â³«ºÅÃæ¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡ãMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡äÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Î°ìÉô
¡ºÇ½é¤ÎÉô²° ¡¡¢¨»£±Æ¡¦Ï¿²»¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢
°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ë1Âæ¤Î´ù¡£´ù¤Î¾å¤Ë¤ÏÉÁ¤¤«¤±¤ÎÃÏ¿Þ¡£¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤¦¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¡¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤ä¡©²»³Ú¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢DANCE-GO-ROUND
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½é¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡£¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À3¿Í¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£QUE SERA SERA GARDEN
¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤ÎÆÏ¤±Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡£¤³¤³¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¼Â¸³¾ì¤Ç¤¹¡£
²»¸»¥Ç¡¼¥¿¤«¤éAI¤¬Ï¢ÁÛ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»ë¤ë¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡£¥ê¥º¥à¤ò¿¶Æ°¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¡Ö¿¨¤ì¤ë¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡£²Î»ì¤«¤éAI¤¬¹á¤ê¤òÀ¸À®¤·¤¿¡Ö¹á¤ë¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡£¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤RECORDING THEATER
¤³¤³¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡£ ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¯¤È¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î£³¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ ¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¡£ Ãç¤Î¤¤¤¤£³¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
⓹BABEL no TOH STATUE
¡ØAtlantis¡Ù¤«¤é£²Ç¯¡££µÂç¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDOME TOUR 2025 ¡ÉBABEL no TOH¡É¡Ù¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¿·ºî¤ò¡¢µðÂç¤ÊÈô¤Ó½Ð¤¹³¨ËÜ¤ÎÁü¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²óºî¡ÈELYSIUM¡É¤ËÂ³¤¯¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¦COSTUME RUNWAY
¡ØDOME LIVE 2023 ¡ÉAtlantis¡É¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡¢
Âçºå²ñ¾ì¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ØMrs. GREEN APPLE presents ¡ÈCEREMONY¡É¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡¢¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤È¡Ölulu.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
§IMAGINATION VOYAGE
Âç¿¹¸µµ®¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡¢ ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ4¤Ä¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ 4ÌÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇË×Æþ¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨CREATIVE HISTORY¡¡¢¨»£±Æ¡¦Ï¿²»¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢
¤³¤³¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿10Ç¯¤Îµ°À×¡£
³Ú¶Ê¡¢²Î»ì¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ºî»ñÎÁ¤ä¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¿¹¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»²»À¼¤Þ¤Ç¡£¥ß¥»¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©¼¡¤ÎÉô²°¡¡¢¨»£±Æ¡¦Ï¿²»¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢
Â¸µ¤Ë¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÃÏ¿Þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ Å¸Í÷²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±é½Ð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ªSTORE
Å¸Í÷²ñ¤ä¡¢³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖWonder Museum¡×¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ²ñ¾ì¸ÂÄê¤ä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Premium Goods¤Î¼ÂÊª¥µ¥ó¥×¥ë¤â¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØWonder Museum¡Ù²ñ¾ì¤È¡¢photoismÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£1ÅÙ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¡Û¤È¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¡Û¤Î2Ëç¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï1,000±ß(ÀÇ¹þ)/1²ó ¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÆÀßÃÖ¾ì½ê¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¦Wonder Museum²ñ¾ì¡§ÅöÆü·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê»öÁ°ÀèÃå¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
¡¦Á´¹ñ¤ÎphotoismÅ¹ÊÞ¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü~2026Ç¯3·î31Æü¡Ë
¢£¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå ¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó 1¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è
Mrs. GREEN APPLE¡ØWonder Museum¡Ù¤¬¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
³«¶È1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå ¥·¥ç¥Ã¥×&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®¡Ë¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØWonder Museum¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGRAND GREEN OSAKA ¡ß Mrs. GREEN APPLE¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ò2026Ç¯3·î2Æü(·î)¤«¤é3·î31Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó´ÛÆâ³°³Æ½ê / ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆî´Û¥Ð¥ì¡¼/¤¦¤á¤¤¿¸ø±à
¢£¼çºÅ¡§¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¢£ÆâÍÆ¡§¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¡Ë ¡¿´ÛÆâ³°Áõ¾þ¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑÆÃÀß¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀßÃÖ
´ÛÆâBGM¤ÇMrs. GREEN APPLE³Ú¶ÊÊüÁ÷ ¡¿³ÆÅ¹¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://umekita.com/sc/topics/mga/index.html
◾️¡ã¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛSOGO TOKYO
03-3405-9999 (·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛSOGO TOKYO
03-3405-9999 (·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888 (12:00¡Á17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ)
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888 (12:00¡Á17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ)
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛSOGO TOKYO
03-3405-9999 (·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛSOGO TOKYO
03-3405-9999 (·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡§20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªºÂÀÊ¤Î¤ß¡Ö´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¡Ú¤¢¤ê¡Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ(¿½¹þ¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤È¤â¤Ë)¤Ï»öÁ°¤Î´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¾åÉô¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÃåÀÊ»ØÄê¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÂ¤Ã¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Î°Ù¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨£´ºÐ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿£³ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¡¡ÊÇ¯Îð¤Ï¤´Íè¾ì¤Î¸ø±éÅöÆü»þÅÀ¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢§Ëç¿ôÀ©¸Â
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡¿¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§¤ª°ì¿Í¡Ê1²ñ°÷¡ËÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§¤ª°ì¿Í¡Ê1²ñ°÷¡ËÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
