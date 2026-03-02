2月24日放送の『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』に、さや香の新山が出演。「SNSなんか気にするな」という世間の風潮に対し、独自の持論を展開した。

【映像】さやか新山に届いた誹謗中傷

同番組は、視聴者から届く日常のモヤモヤや違和感といった「妙にひっかかること」をテーマに、三谷紬アナウンサーの進行のもと、永野とくるまが論じ合うトークバラエティ。

「SNSを気にするなと言われるが、気にするし、気にした方がいい」と主張した新山。自身の評価を能動的に聞きに行く姿勢を肯定し、「一部の誹謗中傷に対するムカつきをエネルギーに変えている。ムカつくスクショをホーム画面（待ち受け）に設定している」と、アンチコメントを原動力にしている衝撃の事実を明かした。

さらに新山の「エゴサ論」は加速。「通りすがりの『おもんない』は気にならないが、ライブまで来て空中（SNS）に『おもんない』を放ち続ける奴は、痕跡を残さず探しに行く」と探偵さながらの行動を告白。M-1グランプリで4年連続準々決勝敗退を喫した時期を振り返り、「お笑いファンに対して『殺意』が湧いていた。基本、逆恨みでここまで来た」と、その尖りきった芸人魂を剥き出しにした。

かつては自身もエゴサの鬼だったという永野は、新山の告白に対し、最後には意外な分析を提示。「ジム・キャリーのように自分を（映画の主人公に）投影して歪んでいるように聞こえるけど、実は全人類100％に好かれたいだけ。すごい素敵なヤツ。夢男（ゆめおとこ）なんですよ」と指摘。スタジオは大きな笑いに包まれた。