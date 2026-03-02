鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第7話が3月8日夜9時から放送されます。

【写真】ある殺人事件を捜査することになった儀堂。水面下で警察を操作し…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下3月8日放送予定のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

第二章開幕！妻の仇、一香を潰すために早瀬が覚醒する！

リブートから1ヶ月。

早瀬（鈴木亮平）は、もはやかつての面影を失っていた。妻を殺した真犯人が一香（戸田恵梨香）であること。そして、儀堂の死。すべてを知った男は、静かに“別人”へと変貌していた。

儀堂（鈴木亮平）になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査する。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先。容疑者は、冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。

早瀬は水面下で警察を操作。冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促し、事件が合六に波及するのを阻止する。その見返りに、合六から金を受け取っていた。

仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には、やり場のない怒りが燻る。

第7話あらすじ

そんな中、姿を現す一香。

犯人と判明して以来、初めて向き合う二人。怒りを押し殺す早瀬。しかし一香は、その仮面の奥を見透かしていた。

やがて早瀬は、マチに極秘接触。「夏海の仇を討つ」ために協力を要請する。

一香の足取りを追う中で、思いもよらぬ行動が浮かび上がる。その情報を携え、早瀬は冬橋にも手を伸ばす。だが、話を聞いた冬橋は、激昂する。

なぜ、そこまで怒るのか。

一香は何をしていたのか。

そして早瀬は、何を隠しているのか。

裏切りと復讐が交錯する中、爆発した怒りの先にあるものとは！