美容外科「高須クリニック」の公式YouTubeチャンネルが2026年3月1日、新たなCM「『眼鏡ひげ』篇」を公開し、ネットの話題を集めている。

短髪→長髪眼鏡の大幅イメチェンスタイルで登場

同CMは、同日放送の人気バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で初披露されたものだ。

男性2人組スウィング・ユニット「SOFFet」の「Beautiful Smile」をBGMに、自らヘリコプターを操縦して移動する高須クリニック院長・高須克弥氏の姿を映したおなじみのCMだが、20秒過ぎ、高須さんの隣に謎の男性の姿が現れた。

男性は、やや長めのウィッグをかぶり、黒フチの眼鏡をかけ、ひげを生やした松本人志さんだ。笑顔でカメラを見る高須氏に対し、松本さんは眉間に皺を寄せ、口元を軽く結び神妙な表情を浮かべている。

YouTubeでのタイトルでは、当初「高須クリニックCM『眼鏡ひげ』篇 30秒」とされていた。なお、2日現在は「高須クリニック新CM」と変更されている。

「構成に松ちゃん入ってるやろ 天才的なシュールさ」

高須氏は放送後、Xで「ガキの使いやあらへんで！！ 見てくれたかな？ 面白かったですか？ フアンの皆さんの感想聞きたいです。なう」と投稿。

松本さんをめぐっては、23年12月の週刊文春による飲み会でのスキャンダル報道を受け、裁判に注力するため活動を休止。24年1月、週刊文春発行元の文藝春秋などに対し、名誉毀損による損害賠償と訂正記事での名誉回復を求める訴訟を起こした。

11月にXを通じて訴訟取り下げを発表し、25年11月1日に始動した有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約2年ぶりに活動を再開した。26年3月1日現在まで、地上波の出演はなかった。

高須氏は問題発覚後も、たびたび松本さんを支持する投稿を行っている。24年12月の「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります」との投稿から約2年後、念願が叶ったかたちだ。

CMを見た人からは、「『いいね』を連打したいくらい最高すぎます 机叩いて笑っちゃいました」「ガキ使本編だけじゃなくCMでも笑わせてもらって、最高の週末になりました！」「これはwww 構成に松ちゃん入ってるやろ 天才的なシュールさ」など、盛り上がる声が相次いでいる。