アウェーゲームでも「敵地じゃない」。藤枝・槙野監督の心震わすメッセージ「乗っ取りましょう、この場所、行きましょう！」
今季から藤枝MYFCを率いる槙野智章監督は、試合前にどんな言葉を選手たちにかけているのか。クラブの公式Xがロッカールームの様子を公開した。
３月１日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、藤枝はいわきFCのホームに乗り込んだ。指揮官は「自分たちがやってきたことをしっかりやろう」「俺たちが本物かどうか問われるよ」「90分の中でファイトしなきゃいけない」など、熱量たっぷりに語りかける。
そして最後に、絶妙な間で「ここ、アウェー、敵地じゃない」と強調。スタンドのほうを指差して「お金を払って、時間をかけて、たくさんのサポーターが来てる」と伝え、「乗っ取りましょう、この場所、行きましょう!!」と締めくくる。
チームの一体感がいっそう高まる。この投稿には「モチベーション上げるのやっぱうまい」「選手達にも響く言葉だと思う」「他サポながら、凄く心震わされた」「槙野監督、マジでいいなぁ...」「ワードのチョイスが独特」といった声があがった。
藤枝はいわき戦で２−１の勝利。今季２つ目の白星を掴んだ。次節は７日にホームでジュビロ磐田を迎え撃つ。注目のダービー“蒼藤決戦”で連勝を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「選手達にも響く言葉」槙野監督の熱烈ミーティング「ワードのチョイスが独特」
