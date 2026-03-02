【The Art of Cyberpunk: Edgerunners 】 3月末発売予定 価格：7,260円 3月6日19時より販売開始

トリガーはアニメ「サイバーパンク:エッジランナーズ」の公式アートブック「The Art of Cyberpunk: Edgerunners」を発売することを公式Xで告知した。3月末発売予定、価格は7,260円。3月6日19時より販売開始。

公式アートブック「The Art of Cyberpunk: Edgerunners」ではメインデザイナーである今石洋之、吉成曜、金子雄人によるキャラクターの初期ラフをはじめとしたキャタクター設定や美術ボードなど多岐にわたる資料を掲載。

高彩度フルカラー印刷の318頁。十章に分けて構成された大ボリュームの一冊となる。各章の冒頭では今石洋之監督の解説を収録。表紙はメインキャラクターを務めた吉成曜の新規描き下ろしイラストを使用している。次回作の監督を務める五十嵐 海が手がけたオープニングの絵コンテや、過去に発表された描き下ろしイラストなどアニメ「サイバーパンク：エッジランナーズ」を網羅している。

