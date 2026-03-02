トリガー、アニメ「サイバーパンク:エッジランナーズ」公式アートブック販売決定
トリガーはアニメ「サイバーパンク:エッジランナーズ」の公式アートブック「The Art of Cyberpunk: Edgerunners」を発売することを公式Xで告知した。3月末発売予定、価格は7,260円。3月6日19時より販売開始。
公式アートブック「The Art of Cyberpunk: Edgerunners」ではメインデザイナーである今石洋之、吉成曜、金子雄人によるキャラクターの初期ラフをはじめとしたキャタクター設定や美術ボードなど多岐にわたる資料を掲載。
高彩度フルカラー印刷の318頁。十章に分けて構成された大ボリュームの一冊となる。各章の冒頭では今石洋之監督の解説を収録。表紙はメインキャラクターを務めた吉成曜の新規描き下ろしイラストを使用している。次回作の監督を務める五十嵐 海が手がけたオープニングの絵コンテや、過去に発表された描き下ろしイラストなどアニメ「サイバーパンク：エッジランナーズ」を網羅している。
【お知らせ】- TRIGGER Inc. (@trigger_inc) February 27, 2026
Netflixで絶賛配信中！
アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』公式アートブックの販売が決定‼️
THE ART OF CYBERPUNK: EDGERUNNERS
フルカラー / 318頁
表紙イラスト：吉成 曜… pic.twitter.com/SIgNLgnOrD
CD PROJEKT(C), Cyberpunk, (C)Cyberpunk 2077(C) and Cyberpunk: Edgerunners are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. (C) 2022 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.