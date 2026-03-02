マルちゃん正麺 カップから「汁なし担々麺」新登場！ごま担々麺もリニューアル
東洋水産は3月23日より、「マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺」をリニューアル発売する。あわせて「同 汁なし担々麺」を新発売する。
マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺
乾燥麺ながら生の麺に近い食感が特徴の「マルちゃん正麺」ブランドから、2種の担々麺を展開する。
「ごま担々麺」は、やや硬めで歯切れのよい細めの麺に変更し、香ばしいごまの風味と濃厚なコクを一層強調した。具材にもごまを使用し、ごまの香ばしさと濃厚さを感じる一杯に仕上げた。
「汁なし担々麺」は、ブランド10周年を機に開発した手もみ風の太麺を使用。麺重量は90gと食べごたえにもこだわった。チキンの旨みをベースに、ごまのコクと酢の酸味を合わせ、唐辛子の辛みと花椒の痺れを効かせている。
マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺
価格はいずれも278円(税別)。
