3月2日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」がおくるのは「激ウマ過ぎる関西グルメＳＰ」！

「のんべぇが選ぶ究極の〆」を調査すべく、大阪屈指のグルメ天国・天満で生粋の酒好きたちに密着。のんべえたちが最後に行きついた店で味わう、究極の〆をのぞき見る。

©ABCテレビ

まず出会ったのは、子どもの習い事が縁で集まる子連れママと飲み友達の４人組。一行がおすすめする〆のお店として連れて行ってもらったのは、新鮮な海の幸が自慢の隠れ家的居酒屋。連日常連客でカウンターが埋まる人気店で味わえる、とっておきの〆メニューとは？

続いて出会ったのは、仕事終わりの女性３人組。この後の〆のお店に同行させてもらうが、まだまだ飲む気の３人はもう１軒では締まらず…。

©ABCテレビ

週末になると遠方からのお客も多い天満。最後は愛知からやって来た男性４人組のハシゴ酒に密着する。すでに４軒飲み歩いているにもかかわらず、一行は天ぷら店や串カツ店、さらにはこの日２回目の焼肉店へ。まだまだ終わりが見えないと思われていたが…深夜になり、突然ハプニングが発生！ 最終的に残った３人が、最後に選んだ〆のメニューとはいったい！？

©ABCテレビ©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。２日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。