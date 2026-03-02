連覇への吉兆だ！ 大阪の決起集会は3年前と同じ焼肉店だった 30人超の支払いは「菅野さんゴチです」【侍ジャパン】
センターの守備位置で笑みを浮かべる大谷と鈴木(C)産経新聞社
侍ジャパンが第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での連覇に向け、3月1日夜に大阪市内で決起集会を行った。その店が前回2023年にも利用されていたことが判明した。
【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る
大谷翔平（ドジャース）ら参加選手が自身のSNSで決起集会の様子を公開。大谷は「明日からみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズの絵文字を添え、呼びかけた。
注目は開催した場所だ。ラグビー元日本代表でリーグワン「浦安D-Rocks」のフッカー金正奎が、自身のXで「2023年に引き続きご来店 本当に応援しています！そしてありがとうございます！！」と感謝した。金の実家は大阪府内に7店舗を抱える焼き肉チェーン店「明月館」を経営。世界一への勢いを付けた縁起のいい店が、今回も選ばれたことになる。
鈴木誠也（カブス）が大谷主催の食事会を希望していた中、2月26日の記者会見で大谷は「まずは勝つことが大事だと思うので。おいしいご飯を食べに行くわけではないので」と“難色”を示していたが、その3日後に実現した。
ただ、30人超分の支払いについては、吉田正尚（レッドソックス）がインスタグラムのストーリーズ機能で「菅野さんゴチです」と告白。チーム最年長36歳の菅野智之（ロッキーズ）が会計役を担ったとみられる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
