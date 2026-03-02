大田原市の水族館では、現在上映中のアニメ映画とコラボレーションした特別展示が行われています。

大田原市の「なかがわ水遊園」で開催中の特別展示。その名も「転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件」です。

これは、現在公開中の「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」とコラボレーションした展示で、国内６つの水族館で行われています。

なかがわ水遊園では、映画に登場するキャラクターが持つ能力、スキルから着想を得て、２種類の生物を展示しています。

こちらはインド洋から西太平洋にかけて生息する「ニセゴイシウツボ」です。鋭い歯を持つ肉食の魚で「海のギャング」とも呼ばれ、主人公が持つ「捕食」のスキルに例えて展示されました。

一方、こちらの「サメハダテナガダコ」は、環境に合わせて体の色を変える「擬態能力」をもっています。タコは知能が高く、同じく主人公が持つ賢さなどのスキルから連想したということです。

訪れた人達は映画にちなんだ海の生物たちを興味深そうに眺めていました。

特別展は５月６日までで、期間中、ＳＮＳに写真を投稿すると抽選で限定グッズがもらえるキャンペーンなども予定されています。