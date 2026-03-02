3社三つ巴の新宿〜川越間はどうなる？

JR東日本でが、2026年3月に運賃を値上げします。同時期にはつくばエクスプレス（TX）や西武鉄道も値上げする一方で、東武鉄道は運賃を据え置きます。JR東日本の路線とこれらの路線の運賃の関係はどのように変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。

新宿〜川越間はJR東日本のほか、西武新宿線、東武東上線が競合しています。東上線経由は、新宿〜池袋間がJR線経由と東京メトロ副都心線経由があるため、ここでは計4経路を比較します。

2026年の運賃改定前の段階では、西武新宿線経由（西武新宿〜本川越）が520円（IC運賃513円）で最安でした。次いで安いのは、副都心線＋東上線（新宿三丁目〜川越）で590円（576円）です。

運賃改定後は、西武新宿線経由が600円（592円）に上がるため、副都心線＋東上線経由が最安・最速の経路になります。ちなみに、池袋乗り換えのJR＋東上線の組み合わせだと660円（648円）から690円（680円）となります。

反対に最も高いのがJR埼京線＋川越線経由です。現行770円（IC同額）が、改定後は810円（803円）に上がり、運賃・所要時間とも最も不利になります。

JR vs東武：栃木方面は「東武割安」が鮮明に

JRと東武は、かつて日光方面への競合が知られています。現在、日光方面は東武が圧倒していますが、今回は途中の区間である上野〜久喜間や上野〜栃木間を比較しました。

上野〜久喜間は、JRが860円（858円）から910円（902円）に値上がります。一方で、東京メトロ（上野〜北千住）＋東武経由だと790円（785円）です。

上野〜栃木間は、JRが1520円（1518円）から1600円（1595円）に値上がりします。一方で、東京メトロ＋東武経由は1100円（1090円）です。

上野〜久喜間とともに東武が安いため、東京メトロの運賃が加わってもJRより安くなっています。JRの運賃改定により、東武の割安感が際立つ形です。

東京〜日光間だと、JRは2640円から2750円（IC同額）に。一方で、東京メトロ大手町＋東武経由だと、千代田線〜北千住〜東武特急（通常期）で3260円（3252円）、半蔵門線〜南栗橋〜東武で1610円（1602円）となりました。3経路とも乗り換えは1回で済みます。

運賃では東武が圧倒ですが、JRは500円ほど上乗せすると東武の特急が利用できてしまいます。なお、東武の特急料金は、繁忙期は200円加算、閑散期は200円引きです。

JR vsつくばエクスプレス：どっちも値上げ

秋葉原〜北千住間は、JR・つくばエクスプレス（TX）・東京メトロ日比谷線が競合しています。JRは180円（178円）から210円（209円）に上がり、日比谷線と同額に。TXは300円（293円）から320円（IC同額）となり、最も高額のままです。

秋葉原〜南流山間は、JRが490円（483円）から530円（528円）に、TXが580円（576円）から630円（626円）に値上がりします。TXは運賃が高額ですが、所要時間だと圧倒しています。

また、TXの秋葉原〜つくば間は、1210円（1205円）から1280円（IC同額）に値上がりします。これに相当するJRの秋葉原〜土浦間は、1170円（1166円）から1230円（1221円）に値上がりします。

JR vs京成・東京メトロ：競合は据え置き

JR常磐線は、日暮里〜金町間で京成と競合しています。どちらも直通列車はなく、常磐線は北千住で、京成線は京成高砂でそれぞれ乗り換えが必要です。

日暮里〜金町間は、JRが230円（IC同額）から260円（253円）に。一方、京成は280円（272円）のままで、運賃改定後も常磐線経由の方が有利です。

東京（大手町）〜北千住間は、JR上野東京ラインと東京メトロ千代田線が競合しています。JRは230円（IC同額）から260円（253円）に上がりますが、大手町発着の千代田線は210円（209円）のままです。

また、目黒〜赤羽（赤羽岩淵）間も競合しています。JR山手線・埼京線は320円（318円）から350円（341円）に値上がりしますが、赤羽岩淵発着の東京メトロ南北線は300円（293円）のままです。

両区間とも東京メトロの方が割安で、JRの運賃改定により差が開くことになります。