お笑いコンビ・ピンクの電話の清水よし子が2月26日、自身のインスタグラムを更新。タレント・片岡鶴太郎との2ショットをアップした。



【写真】変わってる？女優モードのよっちゃん 変貌遂げたヨガ生活の鶴太郎が迫力ありすぎ

清水は映画「愛の道草」のクランクインで久々に鶴太郎に会ったことを報告。清水が出演する「愛の道草」は主演がナイツ・塙宣之、ヒロインに女優・壇蜜。片岡は壇蜜演じる由香里の兄を演じる。清水は「とっても嬉しかったです。」と再会を喜び、「俺(オレ)たちひょうきん族や鶴太郎さんが主演のサスペンスドラマとかでもご一緒したりしてました。」と懐かしく振り返った。



俳優や画家などマルチに活躍する片岡。近年は“仙人化”が話題になっている。過去には夕方に就寝し、約5～6時間の睡眠後は午後11時に起床し、翌午前5時までヨガに取り組む生活を明かしている。また、変貌を遂げた“ちょい悪”スタイルも反響を呼んだ。



片岡の私生活にも触れ、朝8時だったという撮影に「前日の夜8時にヨガをされて夜中の2時に朝食を召し上がってそのままの継続で寝てないそうです。 ずっとヨガ続けていらっしゃるんですね、すごいすごいすごい！」と驚き。また、ミジンコ役の俳優・江川将太とのショットも公開し、「初対面で楽しくおしゃべりしました」とつづった。



ピンでの活動が多いピンクの電話だが、相方の竹内都子はアニメ「ドラえもん」でジャイアンのママを担当するなど声優としても活躍。昨年6月には女優・福田ユミのインスタグラムにコンビで登場。福田は当時、3ショットとともに「よっちゃんと、みやちゃんだー!!」と喜びをつづっている。



（よろず～ニュース編集部）