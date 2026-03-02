娘さんに撫でてほしくてずーっと待ち続けるオオカミ犬。そのうち眠気が襲ってきたようで…？凛々しい姿との可愛すぎるギャップが話題を呼び、投稿は7.3万回再生を突破。「カッコイイのに甘えん坊♡」「子犬みたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子に撫でてほしくて『撫でられ待ち』をする狼犬→眠気が襲ってきて…子犬のような『まさかの光景』】

撫でられ待ちの超大型犬♪

Instagramアカウント「wolfdog_nao_kun」に投稿されたのは、オオカミをルーツに持つウルフドッグの「ナオ」ちゃんと「クン」くん、そして投稿者さんの娘さんとの微笑ましい日常のワンシーン。

寛いでいる2匹の元に娘さんがやってきたと思うと、クンくんをナデナデ…。ナオちゃんはすぐ横で豪快にお腹を見せながらひっくり返り、「撫でられスタンバイOK」ですが、娘さんはいっこうに来てくれなかったそう。

『クシュンッ！』と豪快なくしゃみをしたり、仰向けのままお手手チョイチョイでアピールするも、残念ながら不発…。それでも『きっと次はわたし！』と健気に順番待ちをしていたといいます。

待ち続けて眠気が…

健気に待ち続けていたナオちゃんでしたが、まさかの眠気が襲ってきた模様。隣で撫でられているクンくんには見向きもせず夢の中へ…！

ヘソ天のままお手手を畳んで眠るナオちゃんの姿は、無邪気な子犬のよう。精悍で凛々しい超大型犬のウルフドッグが、こんなにも無防備な姿をさらけ出すなんて、そのギャップにキュンキュンしてしまいます。

ちょっぴり強面な見た目ですが、一度心を許した相手にはとことん甘えん坊になる子が多いといわれるウルフドッグ。まさにナオちゃんそのものです。大きなもふもふが2匹もいるなんて、娘さんが羨ましい限りですね♡

この投稿には「大きいワンコの甘えん坊はたまりません！」「まさか寝るとは…(笑)」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられています。見た目とのギャップがたまりません！

掃除中のママにもアピール♡

娘さんのナデナデは叶わなかったナオちゃんですが、ヘソ天で撫でられ待ちをするのはいつもの日常なのだそう。この日は、掃除をするママが来てくれるのをひっくり返って待っていたナオちゃん。

ママが来て顔を寄せてくれると、うっとり目を閉じて心地よさそうだったといいます。とはいえ、ママも掃除に戻らなければなりません。その場を離れると『えー！行っちゃうの？』と、ちょっぴり不満そうな顔をしながらも、お手手チョイチョイで名残惜しそうにアピール…！

お家の中に転がる可愛いもふもふは破壊力抜群！その都度かまってしまって、家事や料理がはかどりませんね…！

Instagramアカウント「wolfdog_nao_kun」には、ナオちゃんとクンくんと先輩ワンコたちの賑やかで優しい日々が紹介されています。大きな体に愛情たっぷり！ウルフドッグの魅力にハマってくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「wolfdog_nao_kun」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております