プレミアリーグ 25/26の第28節 ブライトンとノッティンガム・フォレストの試合が、3月1日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ブライトンのパスカル・グロス（MF）のアシストからディエゴ・ゴメス（MF）がゴールを決めてブライトンが先制。

しかし、13分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。イゴル・ジェズス（FW）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、15分ブライトンが逆転。ジャック・ヒンシュルウッド（MF）のアシストからダニー・ウェルベック（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ブライトンが2-1で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し90+2分までプレーした。84分にイエローカードを受けている。

2026-03-02 01:10:07 更新