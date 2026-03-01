現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」

第八回「墨俣(すのまた)一夜城」の放送を終え、同ドラマで直を演じる白石聖さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

第八回のシーンを振り返って

とと様（坂井喜左衛門／大倉孝二）と対面するシーンは、とても思い出深いものになりました。

小一郎（仲野太賀）・藤吉郎（池松壮亮）兄弟に対して高圧的な態度をとるとと様に複雑な思いを抱えてはいましたが、それでも大切な存在であることは変わりません。

小一郎と生きていく決意をしっかり伝えたうえで、「お前が幸せならそれでいい」というとと様の本心を聞けたことは、役を通して自分自身にも深く響きました。

直が亡くなったことは、私自身すごく悲しく、衝撃的でした。

女の子を守った場面は、とと様に幼い頃にかばってもらったシーンと重なり、切ない気持ちもありましたが、最後だからこそ大切にしたいと思って演じました。

小一郎の心の中で、直が永遠の味方として、忘れられない存在として、生き続けていてくれたらうれしいです。

視聴者の皆さまへのメッセージ

小一郎だったら平和な世の中を作ってくれるに違いないと、直はすごく信じていたと思い

ます。

直にとって小一郎は、そういう希望を持たせてくれる存在でした。

これから先、小一郎にはさまざまな試練や難題が降りかかると思いますが、直はきっと見守っているはずです。

視聴者の皆さんも物語を楽しみにしつつ、一緒に見守っていただけるとうれしいです。

＜第八回のあらすじ＞

小一郎(仲野太賀)らは墨俣へ出陣。

だが信長(小栗旬)の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就(田中哲司)が守る北方城だった。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎(池松壮亮)は、美濃国主・斎藤龍興(濱田龍臣)の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に着手する。

一方、直(白石聖)は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門(大倉孝二)から手厚く迎えられるが…。