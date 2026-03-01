【中山記念】レーベンスティールが貫禄の重賞5勝目

3月1日、中山競馬場で行われた11R・中山記念（G2・4歳上オープン・芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、レーベンスティール（牡6・美浦・田中博康）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に4番人気のカラマティアノス（牡4・美浦・奥村武）、3着に2番人気のエコロヴァルツ（牡5・栗東・牧浦充徳）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。

1番人気で幸英明騎乗、セイウンハーデス（牡7・栗東・橋口慎介）は、12着敗退。

ロスのない騎乗で抜け出す

戸崎圭太騎乗の3番人気、レーベンスティールが重賞5勝目をマークした。道中は好位3番手のインで絶好のポジションをキープ。終始ロスのない立ち回りで直線まで運ぶと、狭いスペースを上手くさばいて進出。一気に弾ける末脚で坂を駆け上がり、2着以下に1.3/4馬身差で貫禄の勝利だった。

レーベンスティール 16戦7勝

（牡6・美浦・田中博康）

父：リアルスティール

母：トウカイライフ

母父：トウカイテイオー

馬主：キャロットファーム

生産者：広富牧場

【全着順】

1着 レーベンスティール 戸崎圭太

2着 カラマティアノス 津村明秀

3着 エコロヴァルツ 横山武史

4着 マイネルモーント 石川裕紀人

5着 チェルヴィニア C.ルメール

6着 マジックサンズ 横山和生

7着 サイルーン 佐々木大輔

8着 スパークリシャール 柴田善臣

9着 サンストックトン 松岡正海

10着 シャンパンカラー 岩田康誠

11着 オニャンコポン 田辺裕信

12着 セイウンハーデス 幸英明

13着 ショウナンマグマ 吉田豊

14着 ニシノエージェント 三浦皇成