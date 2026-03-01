定年後、“清掃員”のバイトで「月25万円」稼いでいるという父。シニアのバイトの中では高収入になりますか？

シニアのアルバイトで「月25万円」は多いほう？

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」で短時間労働者の時給を年齢階級別に見たところ、60～64歳が1566円、65～69歳が1536円、70歳以上が1446円でした。

例えば、時給1536円で1日8時間働いた場合、週3日（月12日）の勤務で月収14万7456円、週5日（月20日）の勤務で月収24万5760円になります。

今回は「月25万円稼いでいる」ということなので、週3日働いている人よりは10万円以上収入が多い可能性があります。

ただし、時給が1400円台の場合は、月22～23日ほど働くか、深夜手当などがつく勤務先で働かなければ、月25万円は実現できないかもしれません。



他職種や同世代との比較

今回は「清掃員のバイトで月25万円」ということなので、職種別の時給を確認していきます。

同調査によると「ビル・建物清掃員」の平均時給は1179円なので、シニア世代の平均時給と比較すると200～300円ほど低いことが分かります。ほかの職種の平均時給を表1にまとめたので比較してみましょう。

表1

職種 平均時給 総合事務員 1509円 飲食物給仕従事者 1193円 居住施設・ビル等管理人 1250円 警備員 1335円 清掃員（ビル・建物を除く）、廃棄物処理従事者 1189円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

専門的な資格や免許が必要な職種は時給が高い傾向にありますが、資格がなくても働ける職種だと時給1500円以下の場合も多いようです。

また、雇用形態に関係なく同年代の人たちがどのくらい稼いでいるのかを確認してみましょう。

国税庁の「令和6年分民間給与実態統計調査」によると、60～64歳の賞与を含む平均給与は473万円、65～69歳は370万円、70歳以上は305万円です。「月25万円（賞与なし）」を年収換算すると300万円になるため、賞与を含む平均給与と単純比較すると70歳以上の平均と同じくらいでしょう。



定年後も働き続ける理由

教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足や高齢化社会など社会課題の解決に取り組むヒューマンホールディングス株式会社が2025年に実施した「シニアの仕事観とキャリアに関する実態調査」によると、定年後に働く理由の1位は「生活費を得るため」でした。

ほかにも「余剰資金をつくるため」「ローン・借金の返済のため」というように、お金のために働き続けている人も多いようです。

その一方で「社会とのつながりを保つため」「身体的健康を維持するため」「やりがい・達成感を得るため」という回答もあり、必ずしもお金のためだけに働いているわけではない人も一定数いることが分かります。



月25万円はシニアのアルバイトとしては比較的高い水準と考えられる

厚生労働省の調査によると、60歳以上のシニア世代のアルバイトの平均時給は1400～1500円台で、試算では週3日勤務の場合の月収は約15万円前後、週5日勤務でも約24万5000円程度となります。

そのため、清掃員のアルバイトで月25万円を得ている場合、勤務日数にもよりますが、シニアのアルバイト収入としては比較的高い水準と考えられるでしょう。定年後も働き続けている人は「お金のため」だけでなく、社会とのつながりややりがいを求めていることもあるようです。



