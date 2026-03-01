犬が飼い主をからかっているときの5つの行動

犬の“からかい”行動は、いたずらではなく「遊びたい」「反応してほしい」といった気持ちの表れです。

その裏にある心理や関係性への影響を理解することで、対応の仕方も変わってきます。

1.おもちゃを見せびらかして逃げる

おもちゃをくわえてこちらをチラ見し、近づくとスッと逃げる――これは「追いかけて！」という遊びの誘いです。

飼い主が反応する様子を楽しんでいて、軽いコミュニケーションのひとつともいえます。このような行動は、エネルギーが余っているときや退屈を感じているときに特に出やすい傾向があります。

2.呼んでもこちらを見つめるだけで動かない

名前を呼ばれていることは分かっているのに、わざと来ない――この行動は「ちょっと様子を見てみよう」という駆け引きの心理です。

飼い主の反応をうかがい、「何か楽しいことが起きる？」と判断している可能性もあります。指示に応じなかった後の飼い主の対応次第で、このクセは強化されることがあります。

3.叱られそうになるとおどけた仕草をする

イタズラ直後に急にゴロンと転がったり、しっぽをブンブン振ったりするのは、緊張をほぐそうとする行動です。

これは犬なりの「場を和ませる」工夫で、反省ではなく“空気読み”に近い反応と考えられます。このようなときに大声で叱ると、信頼関係にヒビが入ることもあるため要注意です。

4.わざとダメなことをして反応をうかがう

テーブルに前足を乗せる、いたずらをするなど“わざと”としか思えない行動は、「もっとかまって！」というサインかもしれません。

日頃の運動不足や退屈感が、こうしたちょっかいに現れることもあります。怒って反応するよりも、日中の遊び時間やスキンシップを増やしてあげると落ち着く場合があります。

5.追いかけるとテンションがどんどん上がる

呼び戻そうとして追いかけたら、犬のテンションが一気に高まり暴走…そんな経験はありませんか？

これも“追いかけっこ”として成立している遊びの延長です。追いかけるのではなく、静かに背を向けて距離を取るなど、冷静な対応が効果的です。

関係性を悪化させないための対応ポイント

犬の“からかい行動”に見える仕草も、元をたどれば「構ってほしい」「楽しいことがしたい」といった前向きな気持ちの表れです。

大切なのは、過剰に反応せず、正しい方法で行動を切り替えていくこと。ここでは関係性を悪化させずに対応するためのポイントを、4つの視点から整理します。

感情的に反応しない

「からかわれた」と感じても、イライラして怒鳴ったり追いかけたりするのは逆効果です。

犬にとっては、飼い主の強い反応も“注目してもらえた”というご褒美になってしまいます。まずは深呼吸し、無反応で対応するか、落ち着いたトーンで指示を出すのが基本です。

望ましい行動にだけ反応する

おもちゃを離したり、呼びかけに応じた瞬間にしっかり褒めることが大切です。逆に、無視したり逃げたりしたときは過剰に反応せずスルーしましょう。

「こうすれば褒められる」という成功体験を重ねることで、自然と好ましい行動が増えていきます。

日常の“遊びと運動”をしっかり確保する

からかい行動が頻発する背景には、エネルギー不足や退屈さが隠れていることも。

散歩や遊びの時間を十分に取ることで、犬の満足度が高まり、問題行動も減少しやすくなります。一緒に遊ぶ時間が増えるほど、信頼関係も自然に深まっていきます。

一貫性のあるルールと接し方を意識する

家族内で対応がバラバラだと、犬は混乱し、飼い主の指示を軽く見るようになることも。

「呼ばれたら行く」「遊びはこの時間だけ」など、ルールを明確にしておくことで関係は安定します。一貫した接し方は、犬に安心感と信頼を与える土台にもなります。

まとめ

犬が見せる“からかい行動”は、あくまで遊び心やコミュニケーションの一環です。問題はその後の対応によって、望ましくないクセが強化されるかどうか。

感情を抑えて冷静に対応しつつ、日頃から犬の欲求を満たす関わりを心がけましょう。それが信頼関係を保ちつつ、行動を改善していくいちばんの近道です。