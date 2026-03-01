＜会社、辞めちゃった〜＞いい加減にして！私に相談もなく辞める夫「モチベ上がらん」【第1話まんが】
私はリンカ。パートとして働いています。夫トシハルと小1の娘モモ、そして幼稚園に通うセイヤと4人暮らしをしています。私たちは一見すると幸せな家族のようですが、私には悩みがひとつあります。それはトシハルがすぐに仕事を辞めてしまうこと。いつも何の相談もなく突然辞めてしまうので、どうしたものかと頭を抱えています。今回の仕事は半年ほど続いているので……このまま何事もなく過ごせたらと思っています。
トシハルが仕事を辞めてきたのは、今回が初めてではありません。しかも毎回、私に相談もなくいきなり辞めてしまうのです。だから止めることもできません。ひどいときには、数週間で辞めてしまうことも。今回の仕事は順調に続いているように見えたのに。
刺激が足りないのは、安定しているってことだし、モチベーションなんて、誰だって下がるときはあります。それでもみんな我慢して働いているのです。トシハルみたいにすぐに辞めていたら、生活なんてしていけないのです。何度も何度も同じことの繰り返し……もううんざりなのです。
夕食の支度中にトシハルが帰宅。
いきなり「会社辞めてきちゃった！」と悪びれもせず言い出しました。
これには私も怒りが爆発。というのも、相談もなしに突然辞めるのは、今回が初めてではないのです。
今回の職場は順調そうだったのに、「モチベーションが上がらない」といつもの言い訳。
刺激がないのは安定してるってことなのに……。
貯金もないのに無駄遣いばかりして、仕事の続かないトシハルにはもううんざりです。こんな生活耐えられません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙