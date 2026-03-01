プロ・リーグ 25/26の第27節 アンデルレヒトとルーベンの試合が、3月1日04:45にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、トルガン・アザール（MF）、エンリック・ヤンサナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ティボー・フェルリンデン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ルーベンのオスカル・ヒル（DF）がゴールを決めてルーベンが先制。

しかし、29分アンデルレヒトが同点に追いつく。ルーベンの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

41分、ルーベンが選手交代を行う。オスカル・ヒル（DF）からダビ・オポキュ（DF）に交代した。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ルーベンは後半の頭から選手交代。ヘノク・テクラボ（MF）からノエ・デュセンヌ（DF）に交代した。

47分アンデルレヒトが逆転。トルガン・アザール（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに52分アンデルレヒトが追加点。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

61分、ルーベンは同時に2人を交代。ルカシュ・ラコミー（MF）、ティボー・フェルリンデン（FW）に代わりシーベ・シュライベルス（MF）、マチュー・マルテンス（MF）がピッチに入る。

66分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ネイサン・サリバ（MF）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

71分アンデルレヒトが追加点。トルガン・アザール（MF）がPKで4-1。3点差となる。

74分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。トルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）に代わりマリオ・ストロイケンス（MF）、ダニーロ・シカン（FW）がピッチに入る。

75分、ルーベンが選手交代を行う。ユセフ・マジズ（MF）からソリー・カバ（FW）に交代した。

87分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。イライ・カマラ（DF）、トリスタン・ドグレフ（MF）に代わりキリアン・サーデラ（DF）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分アンデルレヒトが追加点。ナタン・デカト（MF）のアシストからアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

そのまま試合終了。アンデルレヒトが5-1で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。

2026-03-01 06:51:26 更新