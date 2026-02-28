【カー用品店】売れているコート剤TOP10｜迷ったら“手軽に効果を実感できるモデル”をチェック！【2025年12月最新版】
洗車後の仕上がりをワンランク引き上げてくれる簡易コート剤。
12月は年末の洗車需要に加え、「短時間でツヤと撥水を得たい」というニーズが高まる時期だ。
今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、
売れ筋コート剤TOP10を紹介する。
スプレーして拭くだけの定番モデルから、高耐久タイプまでチェックしてみよう。
売れ筋 コート剤 ランキング 1位
オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド
スプレーして拭くだけで高いツヤと撥水性能を発揮する定番モデル。施工の手軽さと仕上がりのバランスが評価され、幅広いユーザーから支持を集めている。
イエローハット 1位 リンレイ ウルトラハード Wコーティング
強力な被膜形成による高耐久性能が魅力。年末にしっかりボディを保護したいユーザーから人気を集めている。
売れ筋 コート剤 ランキング 2位
オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング（400ml）
ボディだけでなくガラスや樹脂パーツにも使えるマルチ対応モデル。手軽さとコストパフォーマンスの高さが支持されている。
イエローハット 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド
オートバックス同様に高い人気を誇る定番コート剤。ツヤ重視派から安定した評価を獲得している。
売れ筋 コート剤 ランキング 3位
オートバックス 3位 リンレイ ウルトラハード Wコーティング
強力な撥水性と耐久性を両立したモデル。洗車頻度を減らしたいユーザーに適した一本だ。
イエローハット 3位 ストーナー スピードビード
海外ブランドらしい高い撥水力が特徴。スピーディーに仕上げたいユーザーから支持されている。
オートバックス 4位～10位
4位：シュアラスター ゼロウォーター
5位：シュアラスター ゼロドロップ
6位：ソフト99 レインドロップ トルネードV
7位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替）
8位：シュアラスター ゼロプレミアム
9位：リンレイ ウルトラハード Wコーティング プロ
10位：AQ. プレミアムコーティング 艶300
イエローハット 4位～10位
4位：シュアラスター ゼロドロップ
5位：KURE ルックス レインコート
6位：CARALL クルママルゴトプレミアム
7位：シュアラスター ゼロウォーター
8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替）
9位：リンレイ 濡れたままでWAX
10位：リンレイ クロツヤ セイハ
まとめ
2025年12月のコート剤ランキングでは、
「スプレーして拭くだけ」タイプの定番モデルと、
高耐久を重視したハード系コーティングが二極化して支持を集めた。
特に「CCウォーターゴールド」「ウルトラハード Wコーティング」は、
店舗を問わず上位にランクインしており、信頼性の高さがうかがえる。
年末の洗車・ボディケアでは、
作業時間・耐久性・仕上がりの好みを基準に、自分に合った一本を選びたい。