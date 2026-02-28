洗車後の仕上がりをワンランク引き上げてくれる簡易コート剤。

12月は年末の洗車需要に加え、「短時間でツヤと撥水を得たい」というニーズが高まる時期だ。

今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、

売れ筋コート剤TOP10を紹介する。

スプレーして拭くだけの定番モデルから、高耐久タイプまでチェックしてみよう。

売れ筋 コート剤 ランキング 1位

オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド

スプレーして拭くだけで高いツヤと撥水性能を発揮する定番モデル。施工の手軽さと仕上がりのバランスが評価され、幅広いユーザーから支持を集めている。

イエローハット 1位 リンレイ ウルトラハード Wコーティング

強力な被膜形成による高耐久性能が魅力。年末にしっかりボディを保護したいユーザーから人気を集めている。

売れ筋 コート剤 ランキング 2位

オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング（400ml）

ボディだけでなくガラスや樹脂パーツにも使えるマルチ対応モデル。手軽さとコストパフォーマンスの高さが支持されている。

イエローハット 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド

オートバックス同様に高い人気を誇る定番コート剤。ツヤ重視派から安定した評価を獲得している。

売れ筋 コート剤 ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ ウルトラハード Wコーティング

強力な撥水性と耐久性を両立したモデル。洗車頻度を減らしたいユーザーに適した一本だ。

イエローハット 3位 ストーナー スピードビード

海外ブランドらしい高い撥水力が特徴。スピーディーに仕上げたいユーザーから支持されている。

オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロウォーター

5位：シュアラスター ゼロドロップ

6位：ソフト99 レインドロップ トルネードV

7位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替）

8位：シュアラスター ゼロプレミアム

9位：リンレイ ウルトラハード Wコーティング プロ

10位：AQ. プレミアムコーティング 艶300

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロドロップ

5位：KURE ルックス レインコート

6位：CARALL クルママルゴトプレミアム

7位：シュアラスター ゼロウォーター

8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替）

9位：リンレイ 濡れたままでWAX

10位：リンレイ クロツヤ セイハ

まとめ

2025年12月のコート剤ランキングでは、

「スプレーして拭くだけ」タイプの定番モデルと、

高耐久を重視したハード系コーティングが二極化して支持を集めた。

特に「CCウォーターゴールド」「ウルトラハード Wコーティング」は、

店舗を問わず上位にランクインしており、信頼性の高さがうかがえる。

年末の洗車・ボディケアでは、

作業時間・耐久性・仕上がりの好みを基準に、自分に合った一本を選びたい。