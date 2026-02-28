リヴァプール、ウェストハムに5得点大勝で公式戦4連勝！　エキティケが1G2Aの大活躍

プレミアリーグ第28節が2月28日に行われ、リヴァプールとウェストハムが対戦した。リヴァプールはリーグ6位に位置しており、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位マンチェスター・ユナイテッドとは勝ち点「3」差となっている。来季のCL出場権を確保するためには、ここで勝ち点を取りこぼすわけにはいかない。対するウェストハムは降格圏内の18位に沈んでおり、残留へ勝ち点を少しでも積み重ねたいところだった。なお、遠藤航は負傷のためメンバー外となった。

【動画】リヴァプールvsウェストハム ゴール集！

始まって5分で即先制💥



コーナーキックの流れから#エキティケ がコンパクトに振り抜き

ゴールネットを揺らす🥅



エースの得点でリヴァプールが

一歩前に出る🐾



キャプテン弾で突き放す💨



コーナーキックに合わせたのは

中で待ってた #ファン・ダイク🇳🇱



お手本のような完璧なゴールで

2点目をゲット👏



またしてもコーナーキックから🚩



リヴァプールの3点目は #マクアリスター‼️

10番の2試合連続弾でさらに突き放す💨💨



ディウフの折り返しに飛び込んだのは#ソウチェク



リヴァプールの隙をついたウェストハム

後半早々に1点を返す‼️



またしても2点差に😳



ウェストハムのコーナーキックから#カステジャーノス が頭で合わせて

ゴールイン⚽️



試合は5分、リヴァプールが早速リードを奪った。リヴァプールが左CKのチャンスを得ると、ボックス内での空中戦からライアン・フラーフェンベルフがこぼれ球を拾い、ボックス内左のウーゴ・エキティケへとパス。そのエキティケがすかさずシュートし、ゴール左隅に沈めた。その後も勢いを緩めないリヴァプール。そして24分、左CKからキッカーのドミニク・ソボスライが蹴り込んだボールをフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせ、リードを2点とした。さらに43分、リヴァプールがまたしてもセットプレーから得点する。右CKからファン・ダイクが頭でつなぐと、エキティケがマイナス方向にパスを出し、最後はアレクシス・マック・アリスターがダイレクトで2戦連発となるゴールを決め、リヴァプールの3点リードで試合を折り返した。後半始まってすぐの49分、マテウス・フェルナンデスが右サイドからクロスを上げると、クリアボールをエル・ハッジ・マリック・ディウフが再び低い弾道のクロスを通す。ゴール前に詰めていたトマーシュ・ソウチェクがこれに右足で合わせ、ウェストハムが1点を返した。だが70分、コーディ・ガクポが敵陣ボックス外の左横でエキティケからパスをもらうと、カットインしてから右足でシュート。これが相手選手にディフレクションしながらゴール右に吸い込まれ、リヴァプールが再びリードを3点差とした。しかし、ウェストハムが追いすがる。75分、右CKのチャンスからジャロッド・ボーウェンの蹴ったボールをバレンティン・カステジャーノスが頭で叩き込んで再び2点差とした。その後、リヴァプールはオウンゴールで加点してリードを再び3点差とした。このまま試合は終了し、リヴァプールが5−2でウェストハムに勝利。これで公式戦の連勝を「4」に伸ばした。次節、リヴァプールは3月3日にアウェイでウルヴァーハンプトンと、ウェストハムは3月4日にアウェイでフルアムとそれぞれ対戦する。【スコア】リヴァプール 5−2 ウェストハム【得点者】1−0 5分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）2−0 24分 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）3−0 43分 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）3−1 49分 トマーシュ・ソウチェク（ウェストハム）4−1 70分 コーディ・ガクポ（リヴァプール）4−2 75分 バレンティン・カステジャーノス（ウェストハム）5−2 82分 オウンゴール（リヴァプール）