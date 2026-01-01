オンラインで学んで会える婚活コミュニティ！あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あん」

飲食店で育ってきた婚活コミュニティが、オンライン中心でも続けやすい形に進化しました。

あんグループの会員制アプリ「あんあん」は、交流と学びを同じアプリ内で回せる設計が特徴です。

オンラインでつながってからリアルイベントへ進める導線なので、婚活の一歩目を整えやすいサービスです☆

あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あんあん」

一般提供開始日：2026年2月21日運営：あんグループ対応OS：iOS／Android提供エリア：全国

あんきょうとは、京都の婚活バー・婚活カフェとして真剣にパートナーを探す人向けの出会いの場を運営するブランドです。

同グループは京都四条の「やきとりの笑い屋」を起点に、飲食店と連携した独身証明書提出型の婚活サービスを関西中心に展開してきました。

今回の「あんあん」は、そのリアル運営で培ったサポートをオンラインコミュニティ化し、地域や時間の制約なく参加できる婚活の場として提供中。

料金プランと会員登録条件

月会費：3,300円入会登録費：10,000円独身証明書取得サポートあり

月額制で始められ、必要書類の取得フォローまで含まれています。

マッチングアプリで不安になりやすい本人確認面を、運営側の手続き支援で補強できる点が安心材料です。

「アプリ以上、結婚相談所未満」の距離感を狙った設計なので、重すぎず軽すぎない婚活導線をつくれます。

婚活スクール機能とオンライン学習コンテンツ

配信形式：ライブ配信・録画視聴婚活鑑定・メイクレッスン・コミュニケーション術女性限定オンラインメイクレッスン（月1回・会員無料）

アプリ内の婚活スクールでは、印象づくりから会話術まで実践的なコンテンツをまとめて受講できます。

イベント参加前に準備を整えられるため、当日の緊張を下げやすい流れになっています。

学びを先に入れてから出会いに進む構造は、成婚までのペースを自分で管理しやすい設計です。

趣味別クラブとリアルイベント連動

酒豪グルメ部・オタク部・山岳部 など京都駅前ラーメン屋de真剣コンパ（34〜49才）一期一酒のご縁会 - 日本酒好き向け大人コンパ（男性30〜50才／女性28〜48才）

趣味軸でオンライン交流を先に重ねてからリアル開催へ進む導線が用意されています。

初対面での話題づくりがしやすく、プロフィールだけでは見えにくい相性も確認しやすくなります。

飲食店での打ち上げや食事交流まで視野に入るため、出会いの場としての密度が高いのが特徴です。

縁長サポートで続けやすいコミュニティ運営

サポート担当：縁長（飲食店店主・婚活プロ）がアプリ内外で見守り対応交流機能：コミュニティ掲示板・会員限定イベント掲載・申込機能

縁長と呼ばれる運営サポートがアプリ内外で会員の活動を見守る体制が整っています。

ひとりで進める婚活に比べて相談先が明確なので、停滞した時に次の行動へ戻りやすくなります。

オンラインの気軽さとリアルの安心感を接続する仕組みが、このサービスの核になっています。

婚活の不安を減らしながら、交流・学習・イベント参加を同じ導線で進めたい人に合うサービスです。

飲食店コミュニティ発の人間関係づくりをベースにしているため、会って終わりではなく続く縁を意識した構成です。

【オンラインで学んで会える婚活コミュニティ！

あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あんあん」】の紹介でした。

