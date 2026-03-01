むっちりボディがたまらない！「勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード - レッドフレーバー」【あみあみ展示撮り下ろし】公式イラストを再現！
Hobby Sakuraより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード - レッドフレーバー」。こちらは、Level Infiniteが運営するゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ラピ：レッドフード」を立体化したものだ。
今回は、ラピのコスチュームである「レッドフレーバー」を身につけた姿で再現されている。むっちりとした豊満なボディはもちろんのこと、ビキニの紐を引っ張っている瞬間の、独特のポーズも含めてしっかりと再現されている。
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ
長く伸びた赤い髪をポニーテールでまとめた姿がよく似合っている、こちらのラピ。少し角度を変えてみると、後ろで髪をまとめている部分以外にも青いバンドや星を模した髪飾りなど、複数のアクセサリーが付けられているのがわかる。
髪と同じ色をした大きな瞳でこちらに微笑みかける表情も魅力的だ。色白の素肌に少しだけ尖った鼻、小さく開けた口元やほっそりとした首回りなど、オリジナルのイラストで描かれていたキャラクターの雰囲気が忠実に再現されている。
白い素肌が美しい
髪にアクセサリーがたくさん付けられている
髪も細かく彩色が施されている
今回の最大のポイントともいえるのが、ラピがシャツをまくり上げて、エナメルのような赤いビキニが丸見えになっているところだ。その水着に付けられた紐の部分を、指で引っ張っているようなポーズもキュートである。片側の手首には、シリコン製のリストバンドが付けられているところもおしゃれだ。
素肌とビキニ部分の素材の違いもよく出ている
大きなバストがより強調されているように見える
ビキニの紐を引っ張る手もしなやかだ
布の面積が小さなビキニに相まって、むっちりとした太ももも魅力的だ。血管が浮き出ているような細かい模様が入っている。こちらも、オリジナルのイラストで描かれていたものを忠実に再現している。
下半身のビキニもほぼ紐に近いスタイルだ
血管なのか太ももにうっすらと模様が入っている
台座部分には小物が多く配置されており、情報量が多い
こちらの「勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード - レッドフレーバー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。残念ながらこの記事が掲載されるタイミングでは、すでにあみあみでの予約は締め切られているが、ほかの店舗ではまだ予約を受け付けているところもあるので、気になる人は早めに予約しておこう。【フォトギャラリー】
(C)SHIFT UP Corp.