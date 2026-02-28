山形が週刊文春電子版の報道について声明「重く受け止めております」
モンテディオ山形は28日、公式サイトで「一部報道について」と題した声明を発表した。
クラブは「2026年2月28日(土)付の『週刊文春電子版』において、弊社代表取締役社長に関する記事が掲載されました」と報告。「今回の報道により、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、全35市町村のホームタウン関係者様、そしてモンテディオ山形に関わる全ての皆様に多大なるご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪している。
当該記事に記載された取材対応時の言動に関しては「真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実であり、弊社として重く受け止めております」とし、「今後このような事態が二度と発生しないよう、社内規定の再整備および内部統制の強化を図るとともに、役員・従業員のコンプライアンス意識の徹底に努めてまいる所存です」と表明した。
山形をめぐっては昨年10月、新スタジアム事業について株式会社SCOグループとの支援関係が解消。動向が注目されていた中、今月26日に株式会社エスコンとの資本提携および新スタジアム構想への出資決定を報告していた。
