¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬»ÔÌ±¤òÃÆ°µ¤·¤¿1947Ç¯¤Î2¡¦28»ö·ï¤«¤é28Æü¤Ç79Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæËÌ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´ÅÚ³ÆÃÏ¤ÇµÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ÏÎò»Ë¤òËº¤ì¤º¡¢±Ê±ó¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤³¤½¶µ·±¤ò¤¯¤ß¼è¤ì¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤Î¸ôÍ§µ¹¡Ê¤³¤¦¤æ¤¦¤®¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÅÞÇÉ¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ÍÁ³³Î¼¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¨¤ß¤ò¼êÊü¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¤ò½Å¤Í¡¢¼Ò²ñ¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂæÏÑ¤ÎÊâ¤à¤Ù¤Æ»¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤Îâº½¨±í¡Ê¤í¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼°Åµ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎò»Ë¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¡¢¸¬µõ¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÝ¤Á¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢Îò»Ë¤Î¶µ·±¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ÇÈá·à¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÂæÆî»ÔÆóÆóÈ¬µÇ°´Û¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¨¤ì¡¢¼Ò²ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë°ú¤Â³¤Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤ÈÌ±¼ç²½¤Ø¤ÎÄÉµá¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¸øÊ¿¤ÈÀµµÁ¤ÎÀº¿À¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤ÎÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ïµö¤»¤Æ¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Ì¸¤ÎÃæ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢Îä¤¿¤¤¤«¤»¤Èº¿¤ò²ò¤¤¤¿»þ¤³¤½¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£°ú¤Â³¤»ö·ï¤Îµ²±¤È¿¿Áê¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¡¢½ã·é¤ä¼«Í³¡¢Í¦´º¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥æ¥ê¤Î²Ö¤òÂæÏÑ¤Î¶ù¡¹¤Ëºé¤«¤»¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¢²«°°¾º¡¢ÁÉÌÚ½Õ¡¢Ä¥±É¾Í¡¢¹¿³Ø¹¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
