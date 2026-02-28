三省堂書店 神保町本店が新装開店　「ノラネコぐんだん」フェア開催&えびカレーのレトルト化も決定

三省堂書店・神田神保町本店が2026年3月19日に新装開店されるなか、各書店で「ノラネコぐんだん」にまつわるフェアが開催される。

【写真】『ノラネコぐんだん カレーライス』 発売決定

本の街神田神保町に書店を構えて144年となる三省堂書店。約4年間の建て替え工事を行い、2026年3月19日にいよいよ神田神保町本店が開店。それを記念して白泉社協力のもと「ノラネコぐんだんかくれんぼ in 神保町」が開催決定。

神保町にある4つ書店（三省堂書店、東京堂書店、ブックハウスカフェ、書泉グランデ）に“ノラネコぐんだん”がかくれているという本フェア。各店で配布される「参加カード」にあるQRコードより答えを応募すると、抽選で10名に「ノラネコぐんだんちょきんばこ」がプレゼントされる。

今回のイベントをきっかけに『ノラネコぐんだん カレーライス』 に登場する「えびカレー」をオリジナルレトルトカレーとして発売することも決定。絵本そのままのイメージのごろりとしたじゃがいも、にんじんと、エビがはいった中辛仕様のレトルトカレー。本商品は36チャンバーズ・オブ・スパイスが開発を手掛けた。

またノラネコぐんだんシリーズの最新刊『ノラネコぐんだん こんにちは』の発売を記念して、期間中に上記書店で『ノラネコぐんだんシリーズ』の対象商品を購入すると特製しおりをもれなくプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）