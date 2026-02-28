「もっと良くなっていく自信はある」PKストップの川島永嗣、磐田の成長に手応え「自分たちの中で課題に向き合えている」
２月28日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第４節で、ジュビロ磐田は福島ユナイテッドFCとホームで対戦。０−０のまま90分で決着をつかず、PK戦は５−３で勝利を収めた。
このPK戦で輝いたのが、GKの川島永嗣だ。42歳のベテランは、福島の１本目のキックを完全に読み切ってストップ。流れを引き寄せた。
試合後のフラッシュインタビューで、川島は「１本目を止めればチームも勢いに乗るかなと思った。１本目を止められて本当に良かった」と振り返り、安堵の表情を浮かべた。
ただ、90分で勝負を決め切りたかった思いもある。あと一歩足りなかった部分に、最終局面の質を挙げた。
「攻撃はかなり良い形もできている。ただ、最後に決め切るところができていないので、しっかり精度を高めていきたい」
一方、直近２試合で４失点のなか、クリーンシートで終えた点には、「本当に全員がハードワークして、90分間を戦った結果」と言及。さらに「良い守備から攻撃につなげていけるように、またやっていきたい」と攻守の連動に意欲を示した。
磐田はここまでの４試合で２勝２敗。川島は「まだまだ課題は多い」としながらも、「自分たちの中でしっかり課題に向き合えているし、良い形もできてきている。試合を追うごとにもっと良くなっていく自信はある」とチームの成長に手応えを感じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
