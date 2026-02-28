今か今かとお父さんがお風呂から上がってくるのを“出待ち”している三毛猫。いざ、お父さんの姿を見つけると、可愛すぎる光景が広がり反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で11万再生を突破し、「なんてしあわせな動画なんだ！」「孫とおじいちゃんのような関係が和む」「お風呂上がりに出待ちされて甘えられるのはたまらん」などのコメントが寄せられ、微笑ましい光景となりました。

【動画：お父さんに甘えたくて待機する『三毛猫』→お風呂から出てくると…尊い光景】

お父さんの「出待ち」をする三毛猫

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、お風呂からあがってくるお父さんを待ちわびている三毛猫「ミケ」ちゃんの様子です。

とある冬の日、ミケちゃんはお父さんに甘えたかったのか、リビングのお気に入りの場所でなにやら待機していたのだそう。その視線の先にあるのは、お風呂から上がってきたお父さんの姿でした。

どうやらミケちゃんは、お父さんがお風呂から上がってくるのを“出待ち”していたんだとか。

お風呂上がりのお父さん

お父さんがお風呂から上がってくると、気付いたミケちゃんはすぐさまお父さんの座る座椅子の横へ移動をしたといいます。

すると、お父さんもたまらず口からでた言葉が「来るのかい？来るのかい？」と、愛情ダダ漏れのセリフ。微笑ましい光景に思わず、顔がほころんでしまいます。

お父さんはミケちゃんが座れる場所をつくるために、コタツに入って場所を整えたのだそう。そして準備が整ったらすぐにお父さんのお膝へ！間髪入れずにゴロンと横になったといいます。

ミケちゃんの愛情表現に応えるようにやさしくおしりをポンポンとしたんだとか。するとミケちゃんはご満悦そうな表情で横になっていたそう。

相思相愛の二人

存分に甘えているミケちゃんですが、まだまだ甘え方が足りないと言った様子なんだとか。さらなる催促として、体をうねらせお父さんにマシマシの愛情表現を見せつけます。

そんなミケちゃんを見てお父さんは応えるように頭を撫でてあげたよう。優しい声や撫でている仕草で、お父さんがとても優しい人だということが見て取れます。

お風呂上がりでホカホカになったお父さんと、寒くてあったかい場所を探していたミケちゃん。冬の寒い時期だからこそお互いの温もりが恋しくなるワンシーンなのでした。

投稿には「お父さんまさかのミケたん呼びｗ」「お父さんとミケの可愛いコンビ」「お父さんがホカホカ状態でミケもご満悦」「おとうさんの『来るのかい？』って言い方が嬉しそう」「お父さんの人柄が声からも伝わってくる、ミケちゃんがお父さん好きなのも納得だわ」「お膝の上でコロン、ってなるのが可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ほかにも投稿主さんのベッドの上で甘えるミケちゃんの様子など、日常の様子をたくさん見ることができます。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。