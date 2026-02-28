桑田佳祐、新曲「人誑し / ひとたらし」がレギュラーラジオにて世界最速フルオンエア決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、2月28日23時から放送されるレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて世界最速フルオンエアされることが決定した。

■桑田佳祐、キャリア初のアニメ書き下ろし楽曲

4月4日より放送開始となるTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲「人誑し / ひとたらし」は、リリカルで妖艶かつ和情緒溢れる唯一無二のエスニックナンバー。高揚感を煽るビートに乗せて、グループサウンズをも彷彿とさせるマイナーキーのギターリフ、民族音楽の匂いを纏った笛やバイオリンが躍動し、疾走感を煽っている。

そんな新曲「人誑し / ひとたらし」のフルバージョンが、2月28日放送のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN系列・毎週土曜23時放送）にてオンエア解禁されることが決定。古希を迎えてなおあらたな挑戦を続ける桑田佳祐が贈る、キャリア初のアニメ書き下ろし楽曲の全貌をラジオでいち早く耳にできる放送となる。

■番組情報

TOKYO FM『桑田佳祐のやさしい夜遊び』

02/28（土）23:00～23:55

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

『桑田佳祐のやさしい夜遊び』公式サイト

https://www.tfm.co.jp/yoasobi/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp