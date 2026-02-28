奥平大兼、連続ドラマ初主演でヤンキー高校生役 NHK夜ドラ「税金で買った本」制作開始
【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の奥平大兼が、2026年夏スタートのNHK夜ドラ「税金で買った本」（総合：毎週月〜木曜22時45分〜／全32話）で主演を務めることが決定。今作が連続ドラマ初主演となる。
【写真】奥平大兼、人気アイドルらと笑顔でランウェイ
ヤンキーが図書館でアルバイト？知ってるようで知らないこと満載の人気図書館お仕事マンガをドラマ化。ヤンキー高校生・石平紀一（奥平）は、ふとしたことから10年ぶりにとある図書館を訪れる。そこでは、個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出会い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや、仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく、ライブラリー・ヒューマンコメディーとなっている。
奥平が演じる主人公・石平紀一は、ケンカの強いヤンキー高校生ではあるが、根は素直で好奇心旺盛な性格。知りたいことは納得がいくまで人に聞いたり、調べたりしないとモヤモヤしてしまうタイプである。
本作の出演に際し、奥平は「僕が演じる石平紀一という人物を通して、本が持つ力や図書館という場所の奥深さを、見てくださる方々の心に届けられたらなと思います」と意気込み。「ふとした瞬間にハッとさせられる言葉や、温かい気持ちになれるお話がたくさん詰まっています。ぜひ、ドラマの完成を楽しみにしていてください」と呼びかけた。（modelpress編集部）
去年の夜ドラに引き続き、今年も夜ドラに参加することができて光栄です。今回の「税金で買った本」は図書館が舞台になっており、静かな空間の中に、驚くほど個性豊かで魅力的なキャラクターたちが息づいています。僕が演じる石平紀一という人物を通して、本が持つ力や図書館という場所の奥深さを、見てくださる方々の心に届けられたらなと思います。ふとした瞬間にハッとさせられる言葉や、温かい気持ちになれるお話がたくさん詰まっています。ぜひ、ドラマの完成を楽しみにしていてください。
◆奥平大兼主演「税金で買った本」制作開始
◆石平紀一（いしだいら・きいち）役／奥平大兼コメント
