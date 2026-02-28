＜思い出がいっぱい＞幼稚園や小学校の行事写真、アルバムに整理してる？ママたちがやっている整理術は
園や学校での普段の様子や行事における子どもの様子を写した写真。プロのカメラマンが撮影していることもあり、わが子が写っている写真はすべて購入するというママもいるのではないでしょうか。そうしたなかで、ママスタコミュニティには幼稚園や小学校で購入する写真についてこんな質問が。
『幼稚園や学校で購入する写真（データではない）って皆さんどうしてるの？ うちはどうしようか悩んだままずっと購入袋に入れたままで……。皆、昔みたいな大きなアルバムとか買って貼ってるの？』
子どもたちがすでに大学生なのに袋に入れっぱなし
『幼稚園や小学校は集合写真が多くてとくに幼稚園は行事のたびに集合写真とスナップ写真。遠足以外にも春のおさんぽ、イチゴ狩り、じゃがいも掘り、水遊び、お泊まり会、さつまいも掘り、製作展、おゆうぎ会、交通安全教室……。袋のままです。子どもたちすでに大学生』
『うちも袋のままだー。大きいファイルには入れてるけどね。たまに見るとやっぱり懐かしいからつい毎回たくさん買っちゃう』
『私もそのまま袋に入れっぱなし。 整理しようと思いながらもやってない』
投稿者さんと同じように写真が入った袋に入れっぱなしで、とくに整理やアルバムに貼り付けなどをしていないというママたち。行事が多い園や学校だと、その分写真枚数も多くなりますよね。また自由に購入枚数が選択できるケースだと、お子さんが写っている写真を片っ端から購入するために大量の写真が手元にあるという人も多いのではないでしょうか。ママたちのなかにはお子さんたちがすでに大学生になっているものの、タイミングがなくて写真の整理ができていないという人もいました。日々の忙しさから「いつかは整理しよう」と思っていても、ついつい先延ばしにしてしまい、タイミングを逃してしまっているというママたちのリアルな声がありました。
ママたちが使っているアルバムは？
マメにお子さんの写真を整理しているママたちはどんな整理方法を実践しているのでしょうか。
『昔ながらの大きくて四角のアルバムに貼ってる。たまに歴史を見返すのが楽しい』
『普通に時系列にアルバムに入れてる。大きいサイズの写真は小さめのポケットファイルに入れてる』
『ポケットアルバムに入れているよ。大判の集合写真はPP袋でポケットを表紙の裏に作って格納してる。とりあえず本棚にならぶ形にしないとしまい込まれるだけだから』
まずはスクラップブックタイプの大きなアルバムに写真を入れているというママがいました。スクラップブックタイプは大きいため、自宅保管用に適したアルバムですよね。フィルムを剥がして写真を張り付けるため、写真の劣化を気にしたり大きくて見やすいのであとから見返したかったりするママには、ピッタリかもしれません。また小さめサイズのポケットファイルに1枚1枚写真を入れて整理しているママもいました。ポケットファイルならコンパクトなので棚に収納しやすく、持ち運びもしやすいので実家や義実家などに行ってアルバムを見せるときにも重宝しそうですよね。収納棚や写真の見返し頻度などによってアルバムの整理方法を変えているママもいました。
厳選して整理すれば面倒くさくないかも
『届いた袋そのまま、ルーズリーフみたいに穴が空いてるファイルを100均で買う、ポケットアルバムに入れる、いろいろだよ。ほかの作品等々と一緒に1年ごとにまとめてるから毎年気分次第』
『小さめのアルバム買って入れてたよ。厳選した写真数枚だけ買うからそれで十分』
『市販のアルバム使ってるよ。スマホの写真も年に数回ネットプリントしてアルバムに入れるから。やっぱりデジタルデータだけだと心配。紙で写真見たり飾ったりもしたいからね。親や義理親にも渡したら喜びます。撮るだけで満足せず、有効活用したい』
『1冊に200枚くらい入るファイル買ってそれに入れてる。2000枚くらいある。でも買ってよかった』
子どもの写真の整理は「いつかやろう」と思っていても、面倒くさがりだったり多忙だったりするママはなかなか重い腰が上がらないですよね。しかし枚数を厳選したり家の収納スペースに合ったアルバムサイズを選んだりしてみると、意外と整理も簡単にできるかもしれません。投稿者さんはママたちからのコメントを参考に、ぜひ整理を実践してみてほしいですね。
