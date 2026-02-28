【ビアードパパ】3月の新商品は「クッキーアンドクリームシュー」&「苺ホワイトチョコシュー」、ホワイトデーや卒業シーズンに

シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年3月1日から、3･4月限定「クッキーアンドクリームシュー」と、3月限定「苺ホワイトチョコシュー」を全国の店舗で販売する。

【すべての画像はこちら】ザクザク食感のショコラクッキー生地を使った「クッキーアンドクリームシュー」/パイシュー生地にホワイトチョコと桜色フレークをかけた「苺ホワイトチョコシュー」

◆3･4月限定「クッキーアンドクリームシュー」

10年以上にわたって人気のシュークリーム。バニラが香るやさしい甘さのクッキーアンドクリームと、ほろ苦いショコラクッキー生地を組み合わせ、ザクザクとした食感となめらかなクリームのコントラストが楽しめる。

※クリーム内の黒い粒はブラッククランチ、またはバニラビーンズ。

販売期間:2026年3月1日〜4月30日

販売価格:300円(税込)

◆3月限定「苺ホワイトチョコシュー」

2025年に好評だった「苺ホワイトチョコシュー」を、春咲くビジュアルにリニューアルし、より華やかな仕上がりにした。サクサク食感のパイシュー生地をミルキーなホワイトチョコでコーティングし、その上に桜の花びらが舞い降りたような桜色フレークをトッピング。甘酸っぱい苺クリームとミルキーなホワイトチョコの組み合わせが楽しめる。春デザインの特別なパッケージで提供する。

※クリーム内の黒い粒は果実の顆粒。

販売期間:2026年3月1日〜3月31日

販売価格:320円(税込)

