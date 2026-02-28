年間何兆円も！？日本人の睡眠不足で日本に生じる驚きの経済損失額とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

日本人の睡眠不足によって日本に生じる驚きの経済損失額とは！？

超一流の人はいち早く睡眠を意識していた

食事に注意して運動を習慣化し、体調を管理する、体のメンテナンスに気を配る人は少なくありません。運動や食事にくわえて、世界のエグゼクティブやトップアスリートが、こぞって意識しているのが睡眠です。

超一流と呼ばれる人ほど意識が高く、あらゆる分野で最先端の情報をいち早く取り入れ、パフォーマンスの向上につなげています。マーケティング用語でいえば、アーリーアダプター（初期採用者）といったところでしょうか。

一方、「睡眠なんてただの休息。少しくらい寝なくても平気！」と考える人も、社会には一定数存在します。

そんな人たちは、同じくマーケティング用語でラガード（採用遅滞者）といわれます。「全然寝ていなくてさ……」などと、寝ていない自慢をする人たちは、このタイプに含まれるでしょう。

しかし、寝ていないことは自慢できることではありません。日本において、「睡眠が正しく管理されていないことによる経済損失は年間15兆円」という試算もあります。

睡眠不足は産業事故をはじめ、社会全体で大きな損失を生むのです。

睡眠は仕事のパフォーマンスや、日常生活の質に影響します。「超一流」の姿勢に学び、睡眠について理解することからはじめましょう。

