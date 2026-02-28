＜必ず義母を誘う旦那＞休日は常に義母と義妹がいる生活。夫婦の会話が全然できない…【第2話まんが】
私はミキ（29）。旦那のハジメ（29）と、娘のハナカ（3）と暮らす3人家族です。現在お腹には赤ちゃんがおり、まもなく4人家族になります。けれど、この先もこの結婚生活を続けていくのかと思うと、正直なところ気が重くなってしまいます。というのも、徒歩15分の場所に義実家があり、義母と義妹のアンズちゃん（25）と一緒に行動するのが、いつの間にか当たり前になっているからです。まるで、私と子どもは「家族」ではなく、旦那の本当の家族は義母やアンズちゃんで、私はそこに居候させてもらっているような気分になります。家具や家電、子どもの服に至るまで、私の意見が通ることはほとんどありません。
義母やアンズちゃんが常にいるせいで、私たちは夫婦らしい会話さえできません。旦那は激務なので22時頃に帰宅することが多く、仕事が早く終わったときや週末は飲みに行くため、結局、早くても深夜、遅いときは朝帰りになります。そして義家族と出かける予定がない週末は、飲食以外はゴロゴロして過ごします。
私が唯一育児の話ができるのは保育園の先生。まるで、保育園の先生と育児をしているような気分です。家事も育児もしない、そんな旦那……いる意味ありますか？ それとも、土日に旦那の相手をしなくてラッキーだと思えばいいのでしょうか。
私は旦那と、娘のことやお腹の子のことなど、育児に関する話ができていません。
それどころか、会話らしい会話がまずできていません。
平日の旦那は疲れ切っているし、休みの前の日は飲みに行くし、休みの日は義家族と過ごし、過ごさないときはひとりでスマホ片手にゴロゴロ……。
旦那がいるのに、一緒に育児ができない環境はとてもツライです。
かといって、義母やアンズちゃんには育児の相談をしようとは思いません。
私のパートナーは義家族ではなく、旦那ですから……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
