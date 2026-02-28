アマのパットが1番入る確率が高い打ち方とは！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

ラインは読むものではなく作るものである！

グリーン上でキャディさんにラインを読ませる人はけっこう多いようです。「どっちに切れるの?」「はいカップ2個右ですね」なんてやり取りしているけれど、私に言わせりゃ、自分でラインを読もうとしないってことがよくない。いつもキャディさん任せじゃ、いつまでたってもラインを読む力はつきません。キャディ付きのラウンドならいいけど、セルフだったらどうするんですか?やはりラインは自分で読む習慣をつけなければダメだってことですよ。自分で読んで、キャディさんに確認する。意見が違うこともあるけれども、最後は自分で決断して打つ。たとえそのラインが間違っていたとしても人のせいにしない。

それが正しいゴルファーというものです。面白いのは、キャディさんの読みってたいていカップ1個か2個なんですよね。カップ5個ぐらい切れるラインって普通にあるんですが「カップ5個左です」っていうのはあまり聞いたことがないでしょう。つまりはそれぐらいアバウトだってことなんですよね。でもこれはキャディさんが悪いわけでは決してありません。タッチが違えばラインは変わってくるわけだから「どこを狙いなさい」ということは本来言えないはずなんですよ。だって強く打てばカップ2個右でいいとしても、弱く打てばカップ5個右に打たないと入らないものですからね。にもかかわらず、強く打って外すと「なんだよキャディさん、全然切れないじゃない」とか文句を言い、打てなくて外すと「キャディさんの読みより切れたじゃない」って不貞腐れるような輩がいますけど、全然ゴルフをわかってないんですよね。ああいう大人にはなりたくないものです。

というように、ラインは他人には計り知れないものだけれども、どうしても教えてもらいたければ「これぐらいの強さで打とうと思うんだけど、どうだろう?」とタッチの強さを事前に説明する必要があります。でもそんなことを考えている人は上手い人だから、キャディさんに頼ったりすることはないかもしれませんね。それはともかくとして、ラインというものはタッチ、そしてグリーンの状態によって変わってくるということはぜひ知っておいていただきたいですね。ラインは読むものではなく、むしろ作っていくものなんです。これは知識として知っておいたほうがいいと思いますが、海外のメジャートーナメントのような速くて硬いグリーンは、薄いラインで打っていくと入りません。なぜならカップの縁がシャープ(ふちがくずれていない)だから、カップに当たっても蹴られることが多いんですね。少しでもラインからそれたらノーチャンスです。それに対し、アマチュアがふだんプレーするような、軟らかくて遅いグリーンは、ある程度サイドから行ってもカップの縁の土手に当たって入ってくれる場合が多いんです。つまり同じサイズのカップでも、入りやすいカップと入りにくいカップがあるってことなんですよ。

メジャーのカップは最も入りにくいカップであり、それに対応できない日本人選手はまったく活躍できない、という構図ができあがってくるわけですね。欧米のプロがそれにどう対応しているかというと、まずはパターのチョイス。アメリカでプレーする選手は球の飛ばないT字型のパターを使っていますが、これは飛んでしまうマレット型のパターだとラインが作れないからですよ。それに対し、グリーンが柔らかくて遅いヨーロッパでプレーする選手はいまだに ボールタイプの飛ぶパターが多いんです。また、プロはカップの使い方も変えてきますよ。グリーンがめちゃくちゃ硬くて速い場合、カップの入り口はフロントの180度だけではありません。曲がるラインなら後ろから回り込んで入ることもあるわけですから、入り口は270度にもなるってことですよ。それを理解しているから、デリケートなタッチが出せるパターを使い、曲がるラインでは膨らませて打ってきているわけです。

要はパターのチョイスとカップの使い方で入れてくるんですね。ではこの本を読んでくれているアマチュアの方はどうラインを作ればいいかというと、やっぱり強めでまっすぐが入ると思います。カップに届かなければ絶対に入らないし、アマチュアがプレーするグリーンはトーナメントのように速いということはありません。そんなことをしたら進行が遅くなって大変なことになっ ちゃいますからね。だから飛ぶパターでラインを薄めに読んで打ってみてください。きっと何かが起こるはずですよ。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山